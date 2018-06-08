Харьковская таможня перечислила в бюджет почти пять миллиардов 8 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

С начала года Харьковской таможней ГФС перечислено в Государственный бюджет Украины таможенных платежей на сумму более 4,6 млрд гривен.

Основные бюджетообразующие товары с начала текущего года в разрезе товарных групп:

- котлы, машины, оборудование и механические устройства; их части - уплачено налогов - 545,9 млн грн;

- пластмассы, полимерные материалы и изделия из них - уплачено налогов - 449,6 млн грн;

- масло моторное, уголь каменный - уплачено налогов - 409 млн грн;

- минеральные удобрения - уплачено налогов - 401 млн грн;

- табак и промышленные заменители табака - уплачено налогов - 354,1 млн грн.



В мае текущего года таможней перечислено в Государственный бюджет Украины 994,4 миллиона гривен, выполнения индикативного показателя составляет 100,4%.

В общий фонд перечислено 985,1 млн грн, выполнение составляет 100,3%

В специальный фонд перечислено 9,2 млн грн, выполнение - 108,7%.



В разрезе основных бюджетообразующих налогов в Государственный бюджет Украины таможней перечислено:

- акцизный налог - 3,5 млн грн, выполнение 166,7%;

- вывозная пошлина - 0,5 млн грн, выполнение 46,7%;

- ввозная пошлина - 98 млн грн, выполнение 100,2%;

- плата за таможенное оформление - 0,3 млн грн., Выполнение 90,9%;

- единый сбор - 3,9 млн грн, выполнение 116,3%;

- НДС - 887,2 млн грн, выполнение 100,1%.



По сравнению с 2017 годом поступления таможенных платежей увеличились на 113,8 млн грн, или на 12,9%.



С начала года Харьковской таможней ГФС пропущено 14,5 млн тонн грузов, 895 тысяч транспортных средств и почти 2 миллиона граждан.



Наблюдается положительная динамика в направлении борьбы с таможенными правонарушениями.



Так, с начала года таможней заведено 1016 дел о нарушении таможенных правил на общую сумму более 16 млн гривен, что на 517 дел больше, чем за аналогичный период прошлого года. В течение мая принято 230 дел на общую сумму 6 млн 484 тысяч гривен, что на 100 дел больше, чем в мае 2017 года.



С начала года таможней рассмотрено 854 дела о нарушении таможенных правил (из них 224 дела - в мае текущего года), по которым взыскано штрафов на сумму более 3 миллионов гривен.



Следует также отметить, что таможенное оформление деклараций осуществляется в Харьковской таможни ГФС максимально быстро благодаря использованию электронного декларирования. Так, в мае процент электронных таможенных деклараций составил 99,9%.



Наблюдается положительная динамика и показателя использования автоматизированной системы «единое окно» при таможенном оформлении товаров и транспортных средств. Относительное количество таможенных деклараций, оформленных по принципу «единого окна», в мае составляет 86%.