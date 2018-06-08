Сотрудница харьковского вуза «погорела» на фиктивной регистрации иностранцев 8 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

От имени граждан Вьетнама женщина, занимающая должность заведующий отделением

в одном из частных вузов Харькова, составляла поддельные заявления о приеме в вуз, а также заявления для предоставления вида на жительство.

«Липовые» документы она подавала в миграционную службу, где уже получала указанные справки.



При этом, чтобы скрыть свои «сделки», она создавала видимость процесса обучения, однако некоторые «студенты» даже не знали, где именно находится их учебное заведение.



Как установлено досудебным расследованием, все это совершалось в 2014-16 годах.



57-летней женщине инкриминируется организация незаконной миграции (ч.1 и 2 ст. 332 УК Украины) и подделка официальных документов (ч. 2, 3 и 4 ст. 358 УК Украины).



Харьковская местная прокуратура №2 утвердила обвинительный акт, который направлен в Дзержинский районный суд Харькова. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.



Сейчас подозреваемая находится под домашним арестом, сообщили в областной прокуратуре.