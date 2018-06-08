В Чугуеве разыскивают пациента наркоцентра: приметы 8 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Сотрудники Чугуевского отдела полиции устанавливают местонахождение Кирилла Олефиренко 1994 года рождения.

Молодой человек находился на лечении от наркозависимости в реабилитационном центре, расположенном в Харьковском районе.



10 августа 2017 года он вышел в магазин и аптеку и до сих пор не вернулся.



Приметы: на вид – 25 лет, рост – 185 см, волосы короткие, русые, глаза карие.



Был одет в синие джинсовые шорты, серую футболку, черные кроссовки.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить в Чугуевский отдел полиции, или по телефону 102,или другим удобным для вас способом.