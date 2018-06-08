В Харькове установили мемориальную доску воину-интернационалисту

Мемориальную доску воину-интернационалисту Игорю Резниченко установили на фасаде здания Харьковской специализированной школы №29 по улице Балакирева, 16-а.

Справка

Игорь Николаевич Резниченко родился 1 июня 1962 года в городе Харькове. Служил старшим стрелком десантно-штурмовой группы 48-го Пянджского пограничного отряда Среднеазиатского пограничного округа. В Республике Афганистан участвовал в боевых операциях, поисках, засадах. В августе 1981 года в ходе боевой операции десантно-штурмовая группа попала под сильный огонь противника. Заняв выгодную позицию, рядовой Резниченко вел огонь во фланг наседавшим душманам, что способствовало успешной высадке основных сил десанта. В бою получил тяжелое ранение и умер в военном госпитале города Душанбе 2 октября 1981 года. Похоронен на кладбище №13 в Харькове. Награжден орденом Красной Звезды (посмертно).