В Харькове установили мемориальную доску воину-интернационалисту

Мемориальная доска открыта выпускнику школы 1979 года, погибшему в Афганистане. Присутствующие почтили память Игоря Резниченко и всех погибших в Афганистане воинов минутой молчания и возложили к мемориальной доске цветы, сообщает пресс-служба горсовета
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Справка
Игорь Николаевич Резниченко родился 1 июня 1962 года в городе Харькове. Служил старшим стрелком десантно-штурмовой группы 48-го Пянджского пограничного отряда Среднеазиатского пограничного округа. В Республике Афганистан участвовал в боевых операциях, поисках, засадах. В августе 1981 года в ходе боевой операции десантно-штурмовая группа попала под сильный огонь противника. Заняв выгодную позицию, рядовой Резниченко вел огонь во фланг наседавшим душманам, что способствовало успешной высадке основных сил десанта. В бою получил тяжелое ранение и умер в военном госпитале города Душанбе 2 октября 1981 года. Похоронен на кладбище №13 в Харькове. Награжден орденом Красной Звезды (посмертно).