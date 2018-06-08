Батискаф – надежный поставщик оборудования для бассейна в Харькове 8 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Недостаточно грамотно спроектировать бассейн и построить его, необходимо позаботиться о качественных комплектующих и расходных материалах, так как непосредственно от этого зависит долговечность и безопасность эксплуатации резервуара, его привлекательный вид.