В Харькове подростки обокрали несколько магазинов 8 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Двое парней и девушка ночью 6 июня проникли в три минимаркета в Харькове, отжав пластиковые двери.

Из помещений украли товары и деньги.



В течение нескольких часов оперативники отдела криминальной полиции Шевченковского отдела полиции поймали юношу 20 лет, 14-летнего парня и 13-летнюю девушку. У молодых людей были изъяты похищенные вещи и деньги.



20-летнего парня задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В отношении его 14-летнего знакомого следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста. С девочкой и ее родителями будет проведена профилактическая беседа, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.