Происшествия

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В Харькове подростки обокрали несколько магазинов

В Харькове подростки обокрали несколько магазинов
Двое парней и девушка ночью 6 июня проникли в три минимаркета в Харькове, отжав пластиковые двери.
Из помещений украли товары и деньги.

В течение нескольких часов оперативники отдела криминальной полиции Шевченковского отдела полиции поймали юношу 20 лет, 14-летнего парня и 13-летнюю девушку. У молодых людей были изъяты похищенные вещи и деньги.

20-летнего парня задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В отношении его 14-летнего знакомого следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста. С девочкой и ее родителями будет проведена профилактическая беседа, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

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