Киднеппинг по-купянски: на Харьковщине педофил выкрал ребенка

В Харьковской области мужчина несколько дней держал малолетнюю девочку в закрытом помещении котельной.

Злоумышленника разоблачили и задержали сотрудники Купянского отдела полиции. Сейчас с 9-летним ребенком работают медики и психологи, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.7 июня 30-летняя жительница Купянского района сообщила, что два дня назад вечером исчезла ее малолетняя дочь. Полицейским заявительница рассказала, что, возможно девочка может находиться у 67-летнего мужчины, который иногда подкармливал ребенка и покупал ей продукты.На поиски девочки сразу отправились наряды группы быстрого реагирования патрульной полиции. Правоохранители решили в первую очередь отработать информацию о возможном похитителе ребенка, на которого указала мать. К тому же выяснилось, что он привлекался к уголовной ответственности за развращение малолетних. По месту работы гражданина полицейские обнаружили закрытую в помещении котельной девочку. Условия, в которых ее держал 67-летний пенсионер, напугали даже опытных правоохранителей.На предприятии, где мужчина работает охранником, о его криминальном прошлом знали, но не думали, что он снова возьмется за старое. Свою работу человек выполнял старательно, считался опытным и добросовестным работником с 30-летним стажем.Сейчас девочку передали матери, с ней работают врачи и психологи. Следователи уже пообщались с ребенком, ее показания стали основанием для открытия уголовного производства по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.Мужчине также инкриминируют совершение преступления по ч.2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.