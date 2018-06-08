Харьков

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Жители Харьковской области получат материальную помощь

Жители Харьковской области получат материальную помощь
Харьковский облсовет на сессии 7 июня выделил дополнительные средства для оказания материальной помощи жителям области.
В обладминистрации отмечают тенденцию к увеличению количества обращений о материальной помощи. За 5 месяцев текущего года в областную государственную администрацию поступило почти 5 тысяч таких обращений, в то время как за весь прошлый год – 7 тысяч. Темп роста количества обращений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет 161%.

На этот год из областного бюджета было предусмотрено выделение 40 млн грн для предоставления помощи жителям области, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Решением сессии эта сумма увеличена на 5 млн грн.

Также во время заседания внесли изменения в областной бюджет и Комплексную программу социальной защиты населения Харьковской области на 2016-20 годы. Как отметил директор Департамента социальной защиты населения ХОГА Юрий Шпарага, расходы областного бюджета на санаторно-курортное лечение отдельных категорий граждан (лиц с инвалидностью, ветеранов и т.д.) увеличиваются на общую сумму 2,9 млн грн.

– В связи с увеличением в текущем году предельной стоимости санаторно-курортной путевки (6822 грн – для лиц с инвалидностью, 8186 грн – для участников боевых действий, участников АТО (ООС) и пострадавших в результате Революции Достоинства) возникла необходимость в выделении из областного бюджета дополнительных средств, – отметил Юрий Шпарага.

Кроме того, увеличиваются расходы областного бюджета на санаторно-курортное лечение граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, отнесенных к I категории.

Доведенный объем расходов из государственного бюджета на санаторно-курортное лечение граждан этой категории составляет 5,5 млн грн и позволит оздоровить только 800 человек, что составляет 49% от потребности. Дополнительно нуждается в санаторно-курортном лечении еще 471 пострадавшее лицо, проживающее в Харьковской области.

Учитывая вышесказанное, для стопроцентного охвата санаторно-курортным лечением пострадавших граждан I категории дополнительно из областного бюджета необходимо выделить 3,2 млн грн.

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