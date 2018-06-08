Общество

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В Харькове создают реестр сепаратистов

В Харькове создают реестр сепаратистов
Активисты харьковского патриотического движения объявили о создании списка лидеров антиукраинской деятельности в регионе.
На встрече представителей восьми общественных патриотических организаций, среди которых – Антикоррупционный блок ветеранов АТО, Союз ветеранов АТО «Антирейдер», профсоюзные организации предпринимателей Харьковщины, принято решение о консолидации усилий проукраинского движения.

Участники мероприятия заявили, что малый и средний бизнес является базой, гарантирующей социальную стабильность и спокойствие в Харькове и регионе. Именно такой бизнес является серьезным налогоплательщиком, работодателем и помощником для Вооруженных Сил. Интерес антиукраинских сил к этой активной категории граждан крайне высокий. «Помогая» предпринимателям часто по надуманным  поводам, представители антиукраинских организаций входят в доверие и используют это доверие для косвенной антиукраинской пропаганды.

Участники мероприятия решили, что новый реестр антиукраинских деятелей будет открыто размещен в интернете, что это упростит работу правоохранителей в противодействии сепаратизму.

Одним из первых претендентов на включение в список стал Владимир Цимбалюк, активист национал-большевистского движения в Харькове. Участники круглого стола заявили, что придание гласности пропагандистской деятельности Цимбалюка также поможет в расследовании и других уголовных дел, в которых он выступает фигурантом. По словам участников мероприятия, 6 мая в с. Байрак Цимбалюк нанес несколько огнестрельных ранений соседу по участку. По мнению жителей села, конфликт произошел вследствие попыток Цимбалюка оказать давление с целью завладения земельными участками потерпевшего.

О других претендентах на включение в харьковский список антиукраинских деятелей собравшиеся активисты обещают проинформировать в ближайшее время.
Справка ВХ
Сепаратизм можно определить как стремление отдельных групп населения или организации к отделению, обособлению; движение за предоставление части государства права автономии или за ее полное отделение и создание нового государства.
В многонациональных государствах – это стремление национальных меньшинств к отделению, создание самостоятельного государства. Очень часто причиной сепаратизма является культурно-этническое разделение. В рамках политической партии или движения сепаратизм отражает стремление оппозиционной части реализовать собственные интересы и цели, не совпадающие с официально признанными и декларируемыми политической партией или движением.
Вместе с тем, причины сепаратизма очень часто бывают связаны с грубым нарушением прав на самоуправление, важное место среди которых занимает автономия. Ради научной объективности следует исходить из того, что сепаратизм является чрезвычайно сложным, неоднозначным и крайне противоречивым феноменом.

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