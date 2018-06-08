Харьковский вуз выпустил молодых специалистов-защитников 8 июня 2018 г. Вечерний Харьков 1 0

В этом году дипломы Национального университета гражданской защиты получили 299 молодых специалистов.

Они будут работать по специальностям «пожарная безопасность», «экстремальная и кризисная психология», «экология», «химические технологии и инженерия», «гражданская защита и безопасность» и уникальному направлению «инженерное обеспечение саперных, пиротехнических и взрывных работ».



Руководитель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин отметил ответственность профессии, которую выбрали для себя молодые специалисты.



– Вы станете на путь высокой ответственности, путь принятия нестандартных управленческих решений, от которых будет зависеть и ваша судьба, и жизнь тех людей, которым вы будете оказывать помощь, и жизнь вашего личного состава, – подчеркнул Николай Чечеткин.



Ректор НУГЗУ генерал-лейтенант службы гражданской защиты Владимир Садковой в свою очередь поздравил выпускников и пожелал всего наилучшего в дальнейшей работе.



– Выражаю уверенность, что вы будете достойно выполнять служебные обязанности, успешно применять знания, полученные в университете. Мы гордимся вами, уверен, что своими успехами вы будете приумножать славу учебного заведения, – сказал Владимир Садковой.