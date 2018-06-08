Харьков

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На местных дорогах Харьковщины начались текущие ремонты

На местных дорогах Харьковщины начались текущие ремонты
За год ремонты проведут на 80 объектах, по 42 из них уже объявлены аукционы в системе ProZorro.
– Из 42 объектов по 18 определены победители, по 2 объектам (подъезд к поселку Русская Лозовая и подъезд к Зеленому Колодцу) работы уже начаты, – сообщил директор ГП «Дороги Харьковщины» Игорь Турченко.

Также выполняются работы по эксплуатационному содержанию дорог во всех районах Харьковской области. Основные направления работы: дорога Харьков - Липцы, где работы выполнены на 80%. Через 2 недели их завершат и нанесут разметку.

Также выполняются работы в Балаклейском районе (Нурово - Гусаровка), Великобурлукском (Аркушино – Яичное - Гнилица), Волчанском (Ст. Салтов – Гонтаровка, через Томаховку), Двуречанском (В.Бурлук - Григоровка - Обуховка - Двуречная), Дергачевском (Харьков - Липцы - Борисовка, подъезд к селу Лозовеньки), Змиевском (Змиев - Мохнач, Харьков - Липцы - Борисовка), Золочевском (Золочев - Довжик - Мироновка), Изюмском (Сухой Яр - Попасное), Краснокутском (Качаловка - Константиновка), Купянском (Купянск - Кругляковка), Лозовском (Панютино - Старая Владимировка), Близнюковском (Близнюки - Дубовое), Нововодолажском (подъезд к с. Просяному), Первомайском (Парижское - Максимовка - Отрадово), Сахновщинском (Сахновщина - Краснопавловка), Харьковском (Харьков - Липцы - Борисовка), Красноградском (подъезд к с. Высокому), Купянском (подъезд к с. Песчаному, Кондрашовка - Шиповатое).

– Также уже началась работа по софинансированию из районов. Хотел бы поблагодарить председателей Балаклейской, Богодуховской, Дергачевской РГА. Эти районы уже выделили средства на ремонт дорог местного значения, общая сумма - более 21 млн грн. Есть взаимопонимание с другими главами райгосадминистраций. Эта сумма будет и в дальнейшем увеличиваться, – сказал Игорь Турченко.

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