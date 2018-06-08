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В Facebook стартовал конкурс Фонда Александра Вилкула

В Facebook стартовал конкурс Фонда Александра Вилкула
Фонд «Украинская перспектива» на своей странице Facebook начал конкурс рисунков #СемьяЕдинствоМир. Победителей традиционно определят по количеству лайков под каждой работой.
По результатам подсчета лайков будут определены 30 победителей. Трое участников, которые получат наибольшее количество лайков и займут 1-е, 2-е и 3-е места, получат сертификаты на сумму 3, 2 и 1 тыс. грн соответственно для покупки бытовых товаров. Участники, занявшие по количеству лайков 4-7 место, получат сертификаты на сумму 600 грн, с 8 по 10 место – на сумму 500 грн, с 11 по 20 место – на сумму 400 грн, с 21 по 30 место – на сумму 200 гривен.

Правила участия очень простые: до 4 сентября необходимо поставить «Нравится» странице Фонда «Украинская перспектива» в Facebook; сделать репост поста о конкурсе к себе на страницу; нарисовать работу (рисунок на асфальте, картины маслом, акварелью, гуашью и т.  д.); опубликовать у себя на странице с #СемьяЕдинствоМир; собрать до 5 сентября как можно больше лайков.

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