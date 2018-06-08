Культура

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По мотивам секс-похождений Вайнштейна снимут фильм ужасов

По мотивам секс-похождений Вайнштейна снимут фильм ужасов
Режиссер Брайан Де Пальма готовится снять фильм ужасов, основанный на скандале с домогательствами продюсера Харви Вайнштейна.

«Я сейчас пишу сценарий про этому делу, в настоящий момент я обсуждаю текст с одним французским продюсером. Это будет фильм ужасов про сексуального маньяка, и действие сюжета будет происходить в киноиндустрии», — рассказал он.

Пальма уточнил, что имя его главного героя — не Харви Вайнштейн.

В октябре 2017 года несколько десятков женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, среди них актрисы Кара Делевинь, Леа Сейду, Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. Также выяснилось, что в компании Weinstein Co. сотрудницы на протяжении 30 лет подвергались сексуальным домогательствам со стороны продюсера.

25 мая Вайнштейн сдался полиции Нью-Йорка и был отпущен на свободу под залог в миллион долларов. Ему предъявлены обвинения в изнасиловании одной женщины и принуждении к оральному сексу другой.

 

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