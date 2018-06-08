Назван самый лучший фильм про супергероев
8 июня 2018 г.
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8 июня 2018 г.
Картина, снятая режиссером Ричардом Доннером, рассказывает историю становления Супермена и его противостояния с гением преступного мира Лексом Лютором (Джин Хэкмен). Лента была номинирована на премию «Оскар» в категориях «Лучший звук», «Лучший монтаж» и «Лучшая музыка».
На втором месте — фильм Кристофера Нолана «Темный рыцарь» с Кристианом Бэйлом и Хитом Леджером. Картина, посвященная борьбе Бэтмена с Джокером, вышла в 2008 году. Третью строчку занял «Дэдпул» с Райаном Рейнольдсом в главной роли, релиз которого состоялся в 2016-м.
В топ-5 также вошли «Бэтмен» 1989 года за авторством Тима Бертона и вышедший в 2002-м «Человек-паук» с Тоби Магуайром, Уиллемом Дефо, Джеймсом Франко и Кирстен Данст.
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