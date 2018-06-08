День сурка: в Харькове опять «заминировали», и опять те же пять объектов 8 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Сообщения о заминировании пяти бизнес-центров в Харькове поступают в полицию четвертый день подряд.

8 июня около 11:05 полицейские получили информацию о том, что в зданиях заложена взрывчатка. В очередном сообщении говорится тоже самое: заминированы помещения бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Свободы, Алчевских, Богдана Хмельницкого и проспекте Московском.



На место происшествия для проверки информации выехали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Проводится осмотр помещений.



Информация внесена в журнал единого учета правонарушений. Проверка продолжается.