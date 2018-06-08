Происшествия

  • 167
    •  / 

День сурка: в Харькове опять «заминировали», и опять те же пять объектов

День сурка: в Харькове опять «заминировали», и опять те же пять объектов
Сообщения о заминировании пяти бизнес-центров в Харькове поступают в полицию четвертый день подряд.
8 июня около 11:05 полицейские получили информацию о том, что в зданиях заложена взрывчатка. В очередном сообщении говорится тоже самое: заминированы помещения бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Свободы, Алчевских, Богдана Хмельницкого и проспекте Московском.

На место происшествия для проверки информации выехали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Проводится осмотр помещений.

Информация внесена в журнал единого учета правонарушений. Проверка продолжается.

Читайте также:

kristall



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.234 грн
100 USD 2617.17 грн
100 EUR 3097.68 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи