Только на одном пляже Харькова можно купаться 8 июня 2018 г. источник 0 0

В Харьковской области в этом году планируют обустроить 66 пляжей (в прошлом работало 47 мест массового отдыха на воде).

Об этом 8 июня сообщил начальник управления предупреждения чрезвычайных ситуаций Главного управления Госслужбы по ЧС в Харьковской области Сергей Колосовский. По его словам, пляжи были определены местными комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.



Как отметил Сергей Колосовский, в мае провели комиссионные проверки пляжей. Было установлено, что для купания пригодно Журавлевское водохранилище в Харькове, а также пляжи таких детских лагерей: «Белое озеро» (с.Задонецкое, Змиевской р-н); «Чайка» (с.Лиман, Змиевской р-н); «Бойко» (Люботин, Харьковский р-н).



По словам Сергея Колосовского, местные власти и собственники учреждений отдыха работают над устранением недостатков, выявленных на других пляжах.