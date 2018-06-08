Харьков

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Только на одном пляже Харькова можно купаться

Только на одном пляже Харькова можно купаться
В Харьковской области в этом году планируют обустроить 66 пляжей (в прошлом работало 47 мест массового отдыха на воде).
Об этом 8 июня сообщил начальник управления предупреждения чрезвычайных ситуаций  Главного управления Госслужбы по ЧС в Харьковской области Сергей Колосовский. По его словам, пляжи были определены местными комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Как отметил Сергей Колосовский, в мае провели комиссионные проверки пляжей. Было установлено, что для купания пригодно Журавлевское водохранилище в Харькове, а также пляжи таких детских лагерей: «Белое озеро» (с.Задонецкое, Змиевской р-н); «Чайка» (с.Лиман, Змиевской р-н); «Бойко» (Люботин, Харьковский р-н).

По словам Сергея Колосовского, местные власти и собственники учреждений отдыха работают над устранением недостатков, выявленных на других пляжах.

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