В Харькове твердо намерены создать базу педофилов

Единая открытая база данных поможет предотвращать преступления против детей.
За обращение депутаты проголосовали почти единогласно. Как отметили депутаты, в Харьковской области участились случаи преступлений, совершенных педофилами.
Как сообщал «Вечерний Харьков»
, в Купянске мужчина, который ранее был замечен в развращении малолетних, несколько дней держал малолетнюю девочку в закрытом помещении котельной.
Несколькими днями ранее сотрудники Слободского управления Департамента киберполиции уличили в противоправных действиях 22-летнего жителя Харьковской области, который входил в доверие к несовершеннолетним
и заставлял их делать собственные фото и видео порнографического характера.
18 мая в Чугуеве задержали военнослужащего-контрактника
, подозреваемого в развращении малолетнего ребенка.