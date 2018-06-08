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В Харькове твердо намерены создать базу педофилов

В Харькове твердо намерены создать базу педофилов
Сессия Харьковского облсовета обратились в Кабмин и Верховную Раду с требованием создать открытый реестр людей, которые ранее были осуждены за изнасилование или развращение несовершеннолетних. Такое решение было принято 7 июня.
Единая открытая база данных поможет предотвращать преступления против детей.

За обращение депутаты проголосовали почти единогласно. Как отметили депутаты, в Харьковской области участились случаи преступлений, совершенных педофилами.

Как сообщал «Вечерний Харьков», в Купянске мужчина, который ранее был замечен в развращении малолетних, несколько дней держал малолетнюю девочку в закрытом помещении котельной.

Несколькими днями ранее сотрудники Слободского управления Департамента киберполиции уличили в противоправных действиях 22-летнего жителя Харьковской области, который входил в доверие к несовершеннолетним и заставлял их делать собственные фото и видео порнографического характера.

18 мая в Чугуеве задержали военнослужащего-контрактника, подозреваемого в развращении малолетнего ребенка.

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