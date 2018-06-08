В Харькове твердо намерены создать базу педофилов 8 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Сессия Харьковского облсовета обратились в Кабмин и Верховную Раду с требованием создать открытый реестр людей, которые ранее были осуждены за изнасилование или развращение несовершеннолетних. Такое решение было принято 7 июня.