Погода в Харькове на выходных 8 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Грядущая суббота обещает быть дождливой. Воскресенье и понедельник в Харькове будут сухими, но не жаркими.

9 июня: переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный, 5–10 м/сек. Температура по области: ночью 10–15º тепла, днем 22–27º выше нуля; по городу: ночью 12–14º тепла, днем 23–25º выше нуля.



10 июня: переменная облачность, ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер северо-восточный, 5–10 м/сек. Температура: ночью 7–12º тепла, днем 19–24º выше нуля.



11 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5–10 м/сек. Температура: ночью 7–12º тепла, днем 19–24º выше нуля.