Харьков

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Погода в Харькове на выходных

Погода в Харькове на выходных
Грядущая суббота обещает быть дождливой. Воскресенье и понедельник в Харькове будут сухими, но не жаркими.
9 июня: переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный, 5–10 м/сек. Температура по области: ночью 10–15º тепла, днем 22–27º выше нуля; по городу: ночью 12–14º тепла, днем 23–25º выше нуля.

10 июня: переменная облачность, ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер северо-восточный, 5–10 м/сек. Температура: ночью 7–12º тепла, днем 19–24º выше нуля.

11 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5–10 м/сек. Температура: ночью 7–12º тепла, днем 19–24º выше нуля.

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