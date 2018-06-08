Актрису из «Звездных войн» преследуют фанаты

Актриса из «Звездных войн» Келли Мари Трэн удалила все свои записи из Instagram после того, как столкнулась с преследованием со стороны рассерженных фанатов популярной франшизы.

Трэн исполнила роль техника Сопротивления Роуз Тико в фильме «Звездные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи». Она сыграла ту самую девушку, которая в конечном итоге спасает главного героя Финна (Джон Бойега) от смерти.

Келли Мари Трэн стала первой женщиной азиатского происхождения, сыгравшая одну из ведущих ролей во франшизе. В конце минувшего года сообщалось, что она столкнулась с сексистскими и расистскими комментариями фанатов после ее появления в фильме. По словам Трэн, травля в сети не прекращалась до последнего времени: оскорбления касались ее внешности и цвета кожи, поэтому она стерла свои фотографии в популярной соцсети.

Объясняя свой поступок, актриса написала: «Я все еще не верю, что это делаю. Мой персонаж Роуз не выдающийся пилот или джедай. Она сильна другим. Да, я играла в "Звездных войнах", мне просто повезло увидеть, как снимают великие фильмы. Это было волшебно».

Родители 29-летней Келли эмигрировали из Вьетнама. В США ее отец работал в сети Burger King, а мать — в похоронном бюро. Сама Трэн, до того как окончить Калифорнийский университет, продавала йогурты. Свои ранние годы она провела на прослушиваниях, снималась в сериалах. Роль Тико стала настоящим прорывом для актрисы и принесла ей популярность.

28 мая сообщалось, что спин-офф «Хан Соло. Звездные войны: Истории» собрал в мировом прокате гораздо меньше денег, чем прогнозировали эксперты.