На Марсе нашли признаки существования жизни
8 июня 2018 г.
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8 июня 2018 г.
Специалисты проанализировали образцы грунта, взятые марсоходом Curiosity в рамках миссии Mars Science Laboratory в двух местах кратера Гейла. Ровер подверг пробы нагреванию до 500-850 градусов Цельсия, определив выделившиеся при этом молекулы. Полученные учеными данные показывают, что среди них были такие органические соединения, как тиофен, 2- и 3-метилтиофены, метантиол и диметилсульфид. Кроме того, был найден сероводород, диоксид серы, молекулярный кислород и углекислый газ.
Ученые отмечают, что многие обнаруженные молекулы могут быть фрагментами более крупных соединений. Их вероятными источниками могли быть как живые существа, так и метеориты и геологические процессы, в том числе вулканизм или гидротермальная активность. Точное происхождение сложно установить, поскольку явные признаки их биологической природы могли быть уничтожены радиацией и диагенезом (превращением рыхлых осадков в твердые горные породы).
По мнению планетологов, органические вещества лучше сохранились в марсианских породах на большей глубине, где они в меньшей степени подвержены окислению и ионизации.
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