Технологии

  • 137
    •  / 

На Марсе нашли признаки существования жизни

На Марсе нашли признаки существования жизни
Международная группа ученых из США, Франции и Мексики сообщила об обнаружении органических молекул и летучих соединений в залежах марсианской глины возрастом три миллиарда лет.
Исследователи допускают, что вещества могли образоваться в результате жизнедеятельности инопланетных организмов.

Специалисты проанализировали образцы грунта, взятые марсоходом Curiosity в рамках миссии Mars Science Laboratory в двух местах кратера Гейла. Ровер подверг пробы нагреванию до 500-850 градусов Цельсия, определив выделившиеся при этом молекулы. Полученные учеными данные показывают, что среди них были такие органические соединения, как тиофен, 2- и 3-метилтиофены, метантиол и диметилсульфид. Кроме того, был найден сероводород, диоксид серы, молекулярный кислород и углекислый газ.

Ученые отмечают, что многие обнаруженные молекулы могут быть фрагментами более крупных соединений. Их вероятными источниками могли быть как живые существа, так и метеориты и геологические процессы, в том числе вулканизм или гидротермальная активность. Точное происхождение сложно установить, поскольку явные признаки их биологической природы могли быть уничтожены радиацией и диагенезом (превращением рыхлых осадков в твердые горные породы).

По мнению планетологов, органические вещества лучше сохранились в марсианских породах на большей глубине, где они в меньшей степени подвержены окислению и ионизации.

Читайте также:

kristall



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.234 грн
100 USD 2617.17 грн
100 EUR 3097.68 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи