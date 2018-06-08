Харьковский фонтан создали на 3D-принтере 8 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Учащиеся харьковского лицея создали действующую модель «Зеркальной струи» с использованием 3D-принтера.

Старшеклассники выполнили работу в рамках межпредметной мастерской по итогам учебного года. Дети изучили работу городских фонтанов, собрали книгу местных легенд о них. Созданные модели в следующем году будут использоваться в качестве учебных пособий в младших классах.



На 3D-принтере напечатали основную часть фонтана. Работу насосной части бассейна запрограммировали с помощью электронного конструктора – аппаратной платформы Arduino.



По итогам работы будет выпущена брошюра «Легенды харьковских фонтанов», проинформировали в лицее.