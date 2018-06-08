Спорт

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Харьковский спортсмен взял «серебро» на чемпионате Европы

Харьковский спортсмен взял «серебро» на чемпионате Европы
В турецком Стамбуле в эти дни проходит чемпионат Европы по борьбе среди спортсменов до 23 лет, серебряную награду которого в греко-римском стиле завоевал харьковчанин Ярослав Фильчаков.
Он выступал в категории до 82 кг и на пути к финалу выиграл у борцов из Хорватии, Финляндии и Турции. В поединке за «золото» Европы соперником харьковчанина стал представитель России Вааг Маргарян, который победил и стал чемпионом. Ярослав Фильчаков занял второе место.

В целом на этом чемпионате украинские борцы греко-римского стиля завоевали две серебряные и одну бронзовую медали.

Далее борьбу за медали продолжают представители вольного стиля.

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