В Харькове нашли нелегальные гаражи 8 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Харьковская местная прокуратура №3 направила во Фрунзенский районный суд обвинительный акт в отношении председателя одного из харьковских гаражных кооперативов по ч. 3 ст. 197-1 УК Украины (самовольное строительство зданий или сооружений на самовольно занятом участке).

Как сообщили в областной прокуратуре, в 2002 году решением Харьковского горсовета указанному кооперативу было предоставлено разрешение на сохранение 62 самовольно построенных гаражных боксов. Вместе с тем на земельный участок под самостроями необходимо было оформить техническую и проектную документацию.



Однако председатель кооператива проигнорировал эти требования. Более того, зная, что в кооперативе уже нет свободных, возведенных в законном порядке боксов, человек дал разрешение на строительство еще 28 гаражей. Незаконными постройками застроили участок коммунальной собственности стоимостью около 200 тысяч грн.



После принятия судебного решения местной прокуратурой будут приняты меры представительского характера.