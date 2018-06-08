Общество

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На дороге Харьков – Ахтырка начали укладку верхнего слоя

На дороге Харьков – Ахтырка начали укладку верхнего слоя
На дороге Харьков - Ахтырка уже восстановлено 5,9 км основания дорожного полотна по технологии «холодный ресайклинг», отфрезеровано 29,4 км существующего покрытия, уложено 15,5 км выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, ведутся работы по устройству выездных/заездных карманов.
– Мы более комплексно подходим к организации этих работ, больше внимания обращаем именно на второстепенные работы. Потому что этот проект чрезвычайно сложен. Почти вся дорога проходит через населенные пункты. И это наиболее серьезное осложнение для нас. В частности, элементы водоотведения, к сожалению, там не продуманы. Есть другие моменты, которые создают дискомфорт в передвижении не только для пользователей, но и для нас, – рассказывает начальник Службы автомобильных работ в Харьковской области Евгений Зражевец. – Поэтому сейчас мы вносим некоторые изменения в те проектные решения, которые есть. Нам помогают сельские головы, общественность. Таким образом, мы выходим из осложнений, с которыми столкнулись при реализации этого проекта.

На местных дорогах Харьковщины начались текущие ремонты


8 июня на дороге начали укладку верхнего слоя асфальтобетона за Богодуховом.

– Продолжаем и в дальнейшем формировать основу, выравнивающий слой на других участках, и дорога понемногу начинает выглядеть как европейская. Продолжаем наращивать темпы, – сказал Евгений Зражевец.

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