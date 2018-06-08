«Харьковводоканал» начинает реконструкцию очистных сооружений

КП «Харьковводоканал» в ближайшее время приступит к реализации инвестиционного проекта «Усовершенствование системы илового хозяйства канализационных очистных сооружений Харькова».

Справка

Городские очистные сооружения водоотведения №2 были построены в 1933 году. На сегодняшний день в комплекс поступает около 30% всех сточных вод Харькова, он обслуживает четыре района города (Немышлянский, Слободской, Индустриальный и Основянский), а также пос. Безлюдовка и пос. Васищево. В сутки на очистные сооружения №2 поступает 130-150 тысяч м³ сточных вод, из которых и образуется 3 тысяч м³ ила. Весь процесс очищения сточных вод занимает 12-14 часов.

Реконструкция канализационного хозяйства Харькова будет осуществляться за счет средств Международного банка реконструкции и развития. Стоимость проекта – $66 млн, сообщили в горсовете. Для реализации проекта уже были проведены тендерные торги и определен победитель.– Международный банк его утвердил, и сейчас мы находимся на этапе заключения договора с подрядчиком. После того как договор будет подписан, примерно через месяц-полтора, начнется процесс проектирования. И после экспертизы и утверждения проекта предприятие приступит к реконструкции очистных сооружений, – сообщил первый заместитель генерального директора КП «Харьковводоканал» Александр Коваленко.В КП «Харьковводоканал» отметили, что реконструкция канализационного хозяйства – вынужденная мера. Реализация проекта позволит не только повысить эффективность работы очистных сооружений, но и решить экологическую проблему и сэкономить ресурсы энергопотребления.– Концентрация химического загрязнения сточных вод постоянно увеличивается за счет моющих средств, в составе которых содержится большое количество фосфатов и азота. Необходимо провести модернизацию очистных сооружений, чтобы естественным путем уменьшить количество вредных веществ, которые мы сбрасываем в реку Уды. Они являются наибольшими загрязнителями рек и приводят к цветению воды и гибели рыбы, – отметил заместитель директора по очистным сооружениям комплекса «Харьковводоотведение» Юрий Шагалов.Проект включает полную реконструкцию очистных сооружений – начиная от первичной очистки сточных вод до очистки ее биологического состава.– Биологическая очистка кардинально изменится и будет выполняться с учетом мировых методов очистки – это внедрение методов нитро-денитрификации, которая позволяет углубленно чистить сточные воды от азота и фосфора. Особенность этого проекта – это строительство комплекса по переработке ила и выработке из него биогаза, из которого впоследствии будет получена электроэнергия, – рассказал Александр Коваленко.Подобная технология позволит покрыть расходы энергоресурсов комплекса минимум на 70%, а также решит вопрос хранения и утилизации илового осадка. При этом перерабатывать ил будут только на очистных сооружениях №2, сюда же будет поступать ил с очистных сооружений №1. По предварительным оценкам, весь процесс реконструкции комплекса займет около трех лет.