Немецкий банк готов предоставить Харькову кредит 8 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

8 июня в Харьковском горсовете прошла встреча с представителями Немецкого банка развития KfW по вопросу предоставления кредитных средств городу Харькову на обновление муниципальной инфраструктуры.

