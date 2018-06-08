Общество

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Въезжать в Купянск теперь можно легко

Въезжать в Купянск теперь можно легко
Дорожники привели в порядок въезд в Купянск.
Об этом сообщил начальник у Службы автомобильных дорог в Харьковской области Евгений Зражевец.

По его информации, продолжаются работы на дороге Чугуев - Меловое. В частности, отремонтирован участок трассы - въезд в город Купянск.

– Въезд в город Купянск – это гора, через которую проходит дорога. Поскольку по этой дороге курсирует большое количество большегрузных автомобилей, то дорожное покрытие всегда было деформировано. На сегодня там сделана серьезная основа, выравнивающий слой и сразу, не дожидаясь, мы обустроили верхний слой асфальтобетона. Именно потому, что рельеф не позволяет нам эксплуатировать дорогу в одном слое. Там сейчас осталось нанести разметку, поставить знаки, – сказал Евгений Зражевец.

По данным Службы автомобильных дорог в Харьковской области, на дороге Чугуев – Меловое (на участке от автодороги Киев - Харьков - Довжанский в с. Коробочкино) выполняются работы по рыхлению существующего покрытия перед восстановлением основы по технологии «холодный ресайклинг», выполнено 13,2 км. Также отфрезеровано 1,2 км существующего покрытия, обустроено 1,3 км выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси в г. Купянск, 1,9 км верхнего слоя из ЩМА в г. Купянск. Работы продолжаются.

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