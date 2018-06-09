Летняя подработка может обернуться обманом

Без официального трудоустройства оплату никто не гарантирует

Вместо обещанной зарплаты – сущие копейки

Куда бежать

Чтобы защитить свои права, следует обращаться в инспекцию по труду. Главное управление Гоструда в Харьковской области находится по адресу: Харьков, ул. Алчевских, 40. Тел: 700-76-67, 715-78-36.

Коммуникабельность, активность, ответственность, возраст от 18 лет – основные требования работодателей к молодым специалистам. Остальное – зависит от вида деятельности. При этом опыт чаще всего желателен, но не обязателен.А выбирать есть из чего. Больше не нужно искать объявления на столбах и в переходах – эпоха интернета все упростила. Специальные онлайн-площадки предоставляют множество вариантов. Так, например, только на одной из них в разделе «Работа» представлено более 4500 вакансий для временного трудоустройства, из которых 55% – «на полную ставку», 45% – «неполная занятость». Есть даже отдельная категория «Начало работы/студенты» с более чем 1400 объявлениями.Судя по тексту объявлений, у студентов есть возможность неплохо заработать – от 7 до 15 тысяч гривен в месяц. Так, топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий с полной занятостью возглавляет бармен с зарплатой 15 тыс. гривен. За ним идут: сборщик клубники – 13,5 тыс., разнорабочий – 12,5 тыс., аниматор – 12 тыс., помощник администратора – 8,5 тыс. грн, кассир в супермаркете – 8 тыс., грузчик – 8 тыс., оператор на аттракционы – 8 тыс. грн, официант – 8 тыс. грн, продавец – 7 тыс. грн.Если нет желания трудиться целый день, можно поискать работу с неполной занятостью. Здесь оплата труда производится почасово, поэтому вознаграждение зависит от количества рабочих часов. В топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий с неполной занятостью лидируют грузчик – 550 грн/ч, помощник официанта – 350 грн/ч, стикеровщик – 310 грн/ч, упаковщик – 200 грн/ч, разнорабочий – 65 грн/ч, переводчик – 60 грн/ч, сборщик ягод – 60 грн/ч, кальянщик – 45 грн/ч, няня – 45 грн/ч, кассир – 37 грн/час.То есть вариантов подработки на лето масса. Однако есть риск нарваться на недобросовестного работодателя, который вопреки заманчивым обещаниям, заплатит мизерную сумму, а то и вовсе выставит за дверь без денег.Во-первых, по словам юриста Романа Чумака, нередко работодатели не хотят устраивать временного сотрудника официально и даже не предлагают подписать гражданско-правовой договор с указанной в нем суммой зарплаты за вычетом налогов – хотя бы на два месяца.– Если работодатель отказывается это делать, соискателя работы это должно как минимум смутить и заставить задуматься о честности такого работодателя, – говорит он.А если человек официально не трудоустроен, то и выплату зарплаты ему никто гарантировать не может. Так что может случиться, что после честно отработанного месяца его попросят освободить рабочее место без копейки в кармане.– В этом случае прямиком нужно отправляться в инспекцию по труду – нечестному работодателю придется заплатить огромный штраф. Сейчас к этому относятся очень строго, – говорит Роман Чумак. – Но при этом вам придется доказать, что вы действительно там работали. Доказательством может послужить бейджик, пропуск, какие-то внутренне документы и т. д.По словам Романа Чумака, случаи, когда работодатель обещает одно, а рассчитывается по-другому – не редкость.– Если дело касается торговли, то часто на неопытного, неискушенного сотрудника вешают недостачу, которую высчитывают из его зарплаты. В результате бедный студент вместо обещанных семи тысяч гривен получает на руки сущие копейки, – предупреждает он. – Причем, иногда недостача действительно есть, а порой к таким мерам прибегает «хозяин», просто не желая платить сезонному работнику.Еще одна из уловок «хитрого» работодателя, продолжает Роман Чумак, когда неискушенному новичку предлагают подписать договор о полной материальной ответственности. И потом вешают на него и ту же недостачу, и убытки, причиненные воровством, выходом из строя какой-то техники и т. д. – случаи бывают разные.– Чтобы не попасть впросак, нужно иметь в виду, что не все работники имеют право и обязаны подписывать такой договор – по той простой причине, что не все являются материально-ответственными лицами. Это касается лишь определенных должностей, например бухгалтеров. А когда вас принимают на должность официанта – ну, какой это материально-ответственный человек? Если сотрудник не работает с материальными ценностями, никто их ему под отчет при трудоустройстве не передавал, то он и отвечать ни за что не должен, – подсказывает юрист.Возможны разного рода аферы и в том случае, если студенту при трудоустройстве предлагают оплатить обучение на предприятии.– То есть приходит человек трудоустраиваться, а ему говорят: «Вам надо пройти курсы». Либо предлагают купить «наше пособие». Человек проходит платный курс, покупает пособие, а потом ему заявляют: «Извините, но вы нам не подходите». Либо сообщают, что вместо обещанной зарплаты, готовы платить только процент от продажи, – предупреждает Роман Чумак. – Очень часто так поступают те, кто занимается книгами: «Вот берите книги, говорят, идите по фирмам, распространяйте и получайте процент от продажи».