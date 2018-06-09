Абитуриенты смогут подать заявления на четыре специальности 9 июня 2018 г. Мирослава Лебедь 0 0

В этом году в процесс поступления в заведения высшего образования вводится ряд новаций.

Теперь поступить в ЗВО можно по результатам ВНО 2016, 2017, 2018 годов (результаты актуальны для всех предметов, кроме иностранных языков), по ряду специальностей вместо творческих конкурсов будут проводиться творческие зачеты, для поступления на бакалавра или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений два конкурсных предмета будут фиксированными (украинский язык и литература, профильный предмет).



Кроме того, ужесточены требования для поступления на отдельные медицинские специальности — не менее 150 баллов по профильным предметам (биология, химия или математика).



Каждый абитуриент может подать не более семи заявлений (ранее были девять) на вступление в ЗВО на бюджет не более чем на четыре специальности.



Что касается поступления для абитуриентов с временно оккупированных территорий, то с 4 июня по всей Украине начали работать более 70 образовательных центров, через которые жители оккупированных территорий Крыма и Донбасса могут поступать в украинские вузы по упрощенной системе. В частности, открыты 35 ОЦ «Крым-Украина» и 37 — «Донбасс-Украина».



Упрощенная процедура заключается в том, что абитуриентам из Крыма и Донбасса, которые обратятся в центры, не нужно сдавать ВНО. Зато им надо пройти государственную итоговую аттестацию по двум предметам — украинский язык, история Украины, а также сдать вступительный экзамен по профильному предмету или творческий конкурс. Поступить можно без паспорта и украинского аттестата. Перечень образовательных центров, их адреса, режим работы, закрепленные за ними школы, размещены на сайте Министерства образования и науки Украины. Квота для абитуриентов с оккупированных территорий будет не меньше, чем в прошлом году – 2500 мест.