Взрослым из группы риска сделают бесплатные прививки от кори 9 июня 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Теперь привиться от кори взрослые харьковчане могут абсолютно бесплатно.

Недавно были приняты изменения в нормативные документы, которые позволяют проводить бесплатную иммунизацию вакцинами, закупленными за бюджетные средства, взрослым в группах повышенного риска заболевания корью.



Уже сейчас Министерство здравоохранения заказало дополнительно 392 тысячи доз для профилактики кори. Дополнительный объем вакцин будет закуплен на сэкономленные благодаря международным организациям средства из бюджета 2017 года.



– В ближайшее время будет принят порядок проведения иммунизации взрослых и определены группы, которые будут вакцинировать бесплатно, о чем Министерство здравоохранения проинформирует отдельно, – сообщили в ведомстве.



При этом в Минздраве напомнили, что согласно действующему законодательству, вакцины КПК на национальном уровне закупаются только для иммунизации детей. Решение об иммунизации взрослых в группе риска принимается как реагирование на неблагоприятную ситуацию (вспышку).



– То что «в соответствии с действующим законодательством, вакцины КПК на национальном уровне закупаются только для иммунизации детей» – ерунда, – говорит заведующий кафедрой иммунологии и микробиологии Харьковской медицинской академии последипломного образования Андрей Волянский. – Нет в законах ничего об этом. Вакцины всегда закупались для всех возрастных групп. Например, индийской АДС-М, которой сейчас более 5 миллионов в стране, прививают лиц от 7 лет каждые 10 лет всю жизнь. Индийской вакциной «Рабипур» против бешенства, которой сейчас в стране нет совсем, вакцинируют лиц, которые были покусаны в любом возрасте. Другое дело, расчет КПК проводился для лиц до 18 лет. Но сейчас есть вакцина, есть эпидемическая ситуация, есть законы, которые обязывают власти предоставить вакцину всем. Только она не нужна всем – надо определить лиц, которые не защищены.



По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 22-ю неделю 2018 корью заболели 1132 человека (463 взрослых и 669 детей). С начала года корью заболели 19249 человек – 7825 взрослых и 11424 детей. За это время от осложнений кори умерло одиннадцать человек: семеро детей и четверо взрослых. На днях стало известно о двух летальных случая – умерли 10-месячный ребенок в Одесской области и взрослая женщина в Кировоградской области.