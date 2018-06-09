Харьковским коммунальным предприятиям не хватает сварщиков

– Мы видим, что сегодня цена на газ, которая существует и имеет тенденцию к повышению, совершенно нивелирует работу «Харьковских тепловых сетей». У предприятия нет финансовой возможности готовиться к отопительному сезону так, как это было в предыдущие годы, – отметил первый заместитель городского головы Игорь Терехов на совещании относительно подготовки города к отопительному сезону 2018-2019 годов.
По его словам, городская власть также ведет переговоры с Мировым банком о выделении на эти цели кредитных средств.
– Мы сегодня находимся в активной фазе переговоров с Мировым банком по поводу того, чтобы получить денежные средства на приобретение материалов, чтобы поменять изношенные участки магистральных трубопроводов ХТС. Речь идет о 94-й магистрали, на которой в конце отопительного сезона произошли порывы в нескольких местах. Сегодня на трубопроводе проводятся гидравлические испытания, по итогам которых будут определены слабые места, на которых необходима замена, – сообщил первый вице-мэр.
По словам генерального директора КП «Харьковские тепловые сети» Сергея Андреева, на сегодняшний день в городе существует 41 проблемный объект – это жилые дома, в которых необходимо заменить изношенные участки транзитного трубопровода. Ремонтные работы планируется провести за счет кредитных средств (около 5 млн грн).
В ходе совещания Игорь Терехов также акцентировал внимание на кадровом дефиците коммунальных работников в городе.
– У нас огромный дефицит сварщиков и мастеров. В существующий тариф включена заработная плата рабочих – это 4800 гривен, и люди не хотят работать за такие деньги. Это очень серьезный вопрос, и город будет работать над тем, чтобы покрыть дефицит кадров, – подчеркнул он.
Сегодня в жилых домах города ведутся работы по проверке и ремонту систем центрального отопления, внутридомовых сетей горячего, холодного водоснабжения и водоотведения, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета
. Все работы по подготовке жилого фонда к отопительному сезону идут согласно графику.