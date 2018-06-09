Харьковским коммунальным предприятиям не хватает сварщиков 9 июня 2018 г. Мирослава Лебедь 0 0

На ближайшей сессии городского совета будет вынесен вопрос о выделении КП «Харьковские тепловые сети» финансовой поддержки в размере 50 млн грн, которая будет направлена на подготовку теплосетей города к отопительному сезону.