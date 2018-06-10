Харьковчане решили побороться за уникальную роспись

В Харькове прошел творческий флешмоб «Слободской орнамент», который призван привлечь внимание к уникальному историческому зданию, стены которого расписаны работами Николая Самокиша.

Флешмоб придумали школьники

Уникальные рисунки покрыты толстым слоем краски

Проект нуждается в финансировании

Досье

Николай Семенович Самокиш – баталический живописец, рисовальщик и аквафортист. Родился в Нежине Нежинского уезда Черниговской губернии Российской империи (ныне – Черниговская область Украины) в 1860 году, учился в нежинской гимназии, из которой в 1879 году перешел в ученики Императорской академии художеств.



Быстро начал добиваться успехов. Уже в 1881 году получил малую золотую медаль за картину «Возвращение войск на родину». В 1882 году издал первый альбом офортов, выполненных под руководством Л.Е. Дмитриева-Кавказского. В 1883 году получил премию С.Г. Строганова за картину «Помещики на ярмарке». В 1884-м был награжден второй малой золотой медалью за картину «Эпизод из битвы при Малом Ярославце», а картину «Прогулка» приобрел для своей галереи П.М. Третьяков. В 1885 году за дипломную работу «Русская кавалерия возвращается после атаки на неприятеля под Аустерлицем в 1805 году» получил большую золотую медаль и звание классного художника 1-й степени. С 1885 по 1888 год совершенствовался в Париже под руководством известного баталиста Эдуарда Детайля. В 1890-м за работу «Табун маток Ново-Томниковского конного завода» удостоен звания академика.



В 1888 году ездил на Кавказ для сбора материалов для картин, заказанных Тифлисским военно-историческим музеем. Создал три полотна: «Сражение при Авлиаре», «Баталия при речке Иори», «Защита Наурской станицы», которые принесли ему известность как баталисту.



Произведения Самокиша находятся во многих музейных и частных собраниях, в том числе в Государственном Русском музее, Государственной Третьяковской галерее, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Киевском музее русского искусства, Симферопольском художественном музее и других.

Таким образом активисты борются за восстановление и сохранение архитектурной и художественной достопримечательности Харькова.Единственная в Украине работа известного художника Николая Самокиша, чьи картины хранятся в Эрмитаже и многих других музеях мира, приходит в упадок в доме на улице Мироносицкая, 44. В далеком 1910 году два этажа старинного здания были украшены художниками Николаем Самокишем и Сергеем Васильковским орнаментом в стиле слободского модерна, за что дом получил название «шкатулочка». Кстати, украинские орнаменты в здании — единственное подобное произведение Самокиша и Васильковского, которое сохранилось до наших дней.– Имя Самокиша интересно еще и тем, что он очень любил украинскую культуру, украинские орнаменты. Он использовал любую возможность, чтобы рассказать о них, – говорит Наталья Нечепуренко. – Дело в том, что всего лишь два монументальных объекта были расписаны такими орнаментами Самокишем и Васильковским – это краеведческий музей в Полтаве и дом на Мироносицкой, 44 – в Харькове. Полтавский музей очень пострадал во время войны и со временем был самостоятельно восстановлен местными городскими властями – эти росписи уже не являются аутентичными. А вот харьковские росписи уникальны – их не коснулась рука коммунальщиков.В ходе флешмоба харьковчане возле здания на асфальте пытались воспроизвести орнаменты известных художников.– Флешмоб предложили ученики 9-Б класса одной их харьковских школ, которым мы рассказали о таком интересном объекте, – рассказывает соорганизатор мероприятия Наталья Нечепуренко. – Дети провели настоящий мозговой штурм, придумали более 20 акций, которые помогут сохранить росписи художника. И решили: перед тем, как уйти на каникулы, провести флешмоб с рисунками на асфальте. Мы приготовили трафареты, открытки с росписями Самокиша. И детки, начиная от первоклашек и заканчивая лицеистами, рисовали на асфальте. И самое удивительное, что мальчишки подошли к этому делу очень серьезно – подбирали цвета, размеры, не ссорились друг с другом, а очень вежливо вели себя, с удовольствием рисовали цветы.Когда построили здание на Мироносицкой, 44, Николай Самокиш расписал подъезд цветочным орнаментом. Интерьер дома напоминал украинскую скрыню.На северной стороне было также живописное панно Сергея Васильковского, но оно утрачено полностью. В 1930-х годах здание перешло в ведомство НКВД, и бывший особняк превратился в многоквартирный дом. А так как квартирный вопрос в тогдашней столице стоял остро, вскоре достроили еще два этажа, и коммунальщики побелили подъезд, закрасив роспись обычной строительной эмалью.– О существовании раритетной росписи мы узнали лишь в 70-х годах, когда смыли побелку. Пытались восстановить живописное полотно, но за все время городские власти идею не поддержали, – говорят жильцы.За долгие годы роспись начала сыпаться, а на одной из стен цветы смыло водой, когда прорвало трубопровод, – на уникальные росписи и сегодня навешены коммуникации, провода, радиаторы.По словам Натальи Нечепуренко, проблема заключается в том, что этот объект не зарегистрирован как культурное наследие.– Отремонтировать его – как обычный подъезд – коммунальщики не могут, это все же произведение искусства, на которое рука не поднимается. Но и провести правильную реставрацию по всем правилам не получается – очень дорого, – говорит она. – Стены двух этажей этого подъезда от пола до потолка расписаны рисунками, которым уже 108 лет. Конечно же, за это время они были повреждены, их качество значительно ухудшилось. Кроме того, все эти годы панели закрашивались. На уникальных рисунках больше восьми слоев краски, которые нужно снимать профессионально – слой за слоем, миллиметр за миллиметром. Заведующий кафедрой Харьковской академии дизайна и искусств Вячеслав Шулика со своими студентами отреставрировал три кусочка размером, наверное, 15 на 30 сантиметров. На каждый из них было потрачено более двух месяцев.Сейчас у активистов появилась надежда на восстановление уникальных росписей, которые являются достопримечательностью Харькова.– С этого года на сайте Харьковского горсовета запущена очень интересная инициатива – любой человек или общественная организация может подать на «Портал харьковчанина» свой проект и получить финансирование до миллиона гривен на его реализацию, – рассказывает Наталья Нечепуренко. – Когда мы считали с реставраторами, сколько нужно потратить, чтобы восстановить эти работы, как раз вписались в миллион. Сейчас наш проект проходит модерацию, его будут рассматривать департаменты культуры, коммунального хозяйства и юридический. И если все они дадут «добро», наша инициатива появится на «Портале харьковчанина». Тогда каждый может за него проголосовать. И по итогам общественного отбора город будет реализовывать проекты-победители. На все выделено 50 миллионов гривен, а заявок подано более чем на 80 миллионов. Поэтому борьба будет очень серьезная.Однако лишь восстановления уникальных рисунков недостаточно.– Даже если мы приведем их в порядок, все равно найдутся вандалы, которые обязательно оставят на них свой след, – замечает Наталья Нечепуренко. – Вот мы вчера смотрели – даже отреставрированные кусочки уже испорчены. Поэтому проект – недешевый, миллион – это только на восстановление. А еще требуется поддержание, закрытие росписи какими-то антивандальными прозрачными покрытиями. Нужно будет продумать систему доступа в этот подъезд, чтобы экскурсоводы могли рассказывать об этом проекте посетителям. Я лично привозила туда гостей из Голландии, Германии, Италии – им очень нравится этот объект, вся эта история. Они говорят, что эти росписи обязательно должны быть сохранены, они должны стать достоянием Харькова.Кстати, по словам Натальи Нечепуренко, в этом доме жил архитектор Тимошенко, который считается одним из основателей советского модерна.– В Харькове есть очень много сохранившихся домов с элементами украинского модерна. И это может стать темой экскурсии, которая будет привлекать внимание иностранных гостей, – говорит она. – Это повысит туристическую привлекательность города, поэтому у нашего проекта очень много последователей и друзей.