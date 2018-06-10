Что «живет» в сметане: исследования экспертов

Дрожжи и плесень – такие «сюрпризы» обнаружили эксперты в сметане, которая продается в харьковских супермаркетах.



Как не попасть впросак

Эксперты проверили двенадцать образцов

сметана 15% жира ТМ «Гармония», 350 г, производитель ООО «Лубенский молочный завод»;

органическая сметана термостатная 20% жира ТМ «Orqanic Milk», 270 г, ООО «ОРГАНИК МИЛК»;

сметана 21% жира ТМ «Яготинская», 400 г, «Баштанский сырзавод»;

сметана 15 % жира ТМ «ХУТОРОК», 400 г, ООО « С-ТРАНС»;

сметана 25% жира ТМ «Добряна», 400 г, филиал «Сумской молочный завод» ДП «Аромат» по заказу ДП «Милкиленд-Украина»;

сметана 20% жира ТМ «Галичина», 400 г, ЧАО «Галичина»;

сметана 15% жира ТМ «Белая линия», 350 г, ООО «Молочная компания «МИЛК ЛАЙН» по заказу ООО «Фуд Девелопмент»;

сметана 20 % жира ТМ «Крестьянская», 350 г, фирма «Люстдорф» в форме общества с ограниченной ответственностью;

сметана 20% жира ТМ «Заречье», 400 г, ЧАО «Купянский молочноконсервный комбинат»;

сметана 15% жира ТМ «Волошкове поле», 400 г, ПАО «ЮРИЯ»;

сметана 20% жира ТМ «Злагода», 400 г, ЧАО «Комбинат «Приднепровский»;

сметана 15% жира ТМ «КАГМА», 350 г, ЧАО «Кагма».

Маркировка не всегда отвечает требованиям регламента

Качество сметаны не улучшается

Подводя итоги потребительской экспертизы, Владимир Величко отметил, что последний раз специалисты предприятия тестировали сметану в 2015 году. Сравнение результатов экспертиз 2015 и 2018 годов не дают возможности сделать вывод об улучшении ситуации на потребительском рынке. Так, в 2015 году из восьми протестированных образцов сметаны пять по разным показателям не соответствовали требованиям нормативной документации и информации, заявленной на этикетке, в том числе три – по микробиологическим показателям, а один образец вообще содержал растительные жиры. В 2018 году семь образцов сметаны из 12 (ТМ «Яготинская», ТМ «Крестьянская», ТМ «Белая линия», ТМ «Гармония», ТМ «Злагода», ТМ «Галичина», ТМ «Orqanic Milk») соответствовали требованиям нормативной документации и информации, заявленной на этикетке. Другие пять протестированных образцов сметаны по разным показателям имели отклонения от нормативов, в том числе три из них – по микробиологическим показателям.

На потребительском рынке Харькова представлен довольно широкий ассортимент сметаны на любой вкус: с массовой долей жира от 15% до 25%; фасованная или весовая. Фасованная сметана может быть массой нетто от 100 г до 1 кг. Потребительская упаковка – также на выбор: пакеты, банки, коробочки, стаканчики из полимерных материалов или стеклянные банки и т. п. Сроки годности тоже отличаются – от 3 до 18 суток.– Причем срок годности продукта производитель может устанавливать самостоятельно – в зависимости от качества сырья, технологии производства, технических характеристик оборудования, условий упаковки, упаковочных материалов, – отмечает директор ГП «Харьковстандартметрология» Владимир Величко.Таким образом, представленный ассортимент сметаны может удовлетворить вкус любого, даже самого искушенного потребителя. Но насколько качественный и безопасный этот продукт? Специалисты ГП «Харьковстандартметрология» решили убедиться, действительно ли украинский потребитель, покупая молочную продукцию, может не волноваться за свое здоровье? Для потребительской экспертизы в супермаркетах Харькова были закуплены 12 образцов сметаны.Качество продукции определялось в Государственной испытательной лаборатории пищевой продукции и сельскохозяйственного сырья ГП «Харьковстандартметрология» по физико-химическим показателям (массовой доле жира, активной кислотности, рН); наличию немолочного жира, показателям микробиологической безопасности (количеству жизнеспособных молочнокислых бактерий, бактерий группы кишечных палочек (колиформ), плесневых грибов, дрожжей, патогенных микроорганизмов, в частности Salmonella; Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes.Результаты испытаний по микробиологическим показателям, которые являются одними из главных критериев безопасности и качества молочной продукции, экспертов огорчили.– Были выявлены нарушения по микробиологическим показателям в трех образцах сметаны: завышенное количество дрожжей и плесневых грибов в продукции ТМ «Волошкове поле», ТМ «КАГМА» и ТМ «Добряна». Употребление такой продукции может привести к расстройствам желудочно-кишечного тракта, – подчеркивает Владимир Величко.Молочная продукция в Украине – не из дешевых, и сметана не является исключением. Однако некоторые производители занижают жирность сметаны, а значит, не докладывают часть молочных жиров, то есть «залезают в карман» потребителя.– Так, в сметане ТМ «Волошкове поле» установлена заниженная массовая доля молочного жира - 14,1% при заявленной норме 15,0%, в сметане ТМ «КАГМА», согласно информации на упаковке, должно быть 15,0% жира, а фактически – 13,5%, – продолжает Владимир Величко.Кроме того, при проведении потребительской экспертизы особое внимание отводится фальсификации продукции.– Приятно отметить, что фальсифицированной продукции, в которой молочный жир заменен растительным, не обнаружено, – отмечает Владимир Величко.Владимир Величко рекомендует, во-первых, особое внимание уделять маркировке продукции. Если на упаковке дата изготовления нанесена нечетко, информацию относительно сроков и условий хранения невозможно идентифицировать, лучше не покупать такой продукт. Не стоит оставлять без внимания и условия хранения – от этого зависит ваше здоровье. Проверяйте срок пригодности -- не следует покупать продукцию с почти исчерпанным сроком хранения. А также не стесняйтесь спрашивать у производителей и реализаторов копии сертификатов соответствия, которые подтверждают право называть продукцию органической.Из них шесть образцов изготовлены согласно требованиям национального стандарта ДСТУ 4418:2005 и шесть – по техническим условиям ТУУ 25027034-009-99:– Потребитель имеет право получать необходимую и достоверную информацию о продукте для сознательного выбора. И эту информацию он может получить только одним путем – через маркировку продукции, – отмечает Владимир Величко. – Очень важно, чтобы маркировка предоставляла правдивую, полную и своевременную информацию.По словам специалиста, предприятие может изготовить и отпустить в реализацию качественный продукт, но чрезвычайно важно правильно его хранить. А для этого производитель должен проинформировать потребителя об условиях хранения в полном объеме.– К сожалению, не все производители дают исчерпывающую информацию об условиях хранения, – замечает Владимир Величко. – Так, на потребительской маркировке сметаны 20%-ной жирности ТМ «Заречье» и 15%-ной жирности ТМ «Волошкове поле» информация относительно условий хранения сметаны является неполной: отсутствует информация об относительной влажности, при которой необходимо хранить продукт. На маркировке 20%-ной сметаны ТМ «Заречье» конечная дата потребления и номер партии нанесены на тексте обязательной информации, которая ни в коем случае не должна затеняться или перекрываться другими надписями или графическими изображениями. Обязательную информацию на маркировке следует располагать в заметном месте так, чтобы она была видимой и несмываемой. Сметана 15%-ной жирности ТМ «ХУТОРОК» не соответствовала требованиям технического регламента относительно правил маркировки пищевых продуктов в части обозначения сроков хранения. Конечная дата потребления обозначена словами «Употребить до…», но при этом рядом не указана фактическая дата потребления и не представлена ссылка в маркировке, где она должна находиться. Кроме того, название продукта должно быть понятным, четким и изложенным в соответствии с нормативным документом. На маркировке сделана надпись «сметана 15% ТМ «ХУТОРОК», т. е. после цифрового обозначения 15% отсутствует слово «жира».