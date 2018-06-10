Что «живет» в сметане: исследования экспертов

На потребительском рынке Харькова представлен довольно широкий ассортимент сметаны на любой вкус: с массовой долей жира от 15% до 25%; фасованная или весовая. Фасованная сметана может быть массой нетто от 100 г до 1 кг. Потребительская упаковка – также на выбор: пакеты, банки, коробочки, стаканчики из полимерных материалов или стеклянные банки и т. п. Сроки годности тоже отличаются – от 3 до 18 суток.
– Причем срок годности продукта производитель может устанавливать самостоятельно – в зависимости от качества сырья, технологии производства, технических характеристик оборудования, условий упаковки, упаковочных материалов, – отмечает директор ГП «Харьковстандартметрология» Владимир Величко.
Таким образом, представленный ассортимент сметаны может удовлетворить вкус любого, даже самого искушенного потребителя. Но насколько качественный и безопасный этот продукт? Специалисты ГП «Харьковстандартметрология» решили убедиться, действительно ли украинский потребитель, покупая молочную продукцию, может не волноваться за свое здоровье? Для потребительской экспертизы в супермаркетах Харькова были закуплены 12 образцов сметаны.
Качество продукции определялось в Государственной испытательной лаборатории пищевой продукции и сельскохозяйственного сырья ГП «Харьковстандартметрология» по физико-химическим показателям (массовой доле жира, активной кислотности, рН); наличию немолочного жира, показателям микробиологической безопасности (количеству жизнеспособных молочнокислых бактерий, бактерий группы кишечных палочек (колиформ), плесневых грибов, дрожжей, патогенных микроорганизмов, в частности Salmonella; Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes.
Результаты испытаний по микробиологическим показателям, которые являются одними из главных критериев безопасности и качества молочной продукции, экспертов огорчили.
– Были выявлены нарушения по микробиологическим показателям в трех образцах сметаны: завышенное количество дрожжей и плесневых грибов в продукции ТМ «Волошкове поле», ТМ «КАГМА» и ТМ «Добряна». Употребление такой продукции может привести к расстройствам желудочно-кишечного тракта, – подчеркивает Владимир Величко.
Молочная продукция в Украине – не из дешевых, и сметана не является исключением. Однако некоторые производители занижают жирность сметаны, а значит, не докладывают часть молочных жиров, то есть «залезают в карман» потребителя.
– Так, в сметане ТМ «Волошкове поле» установлена заниженная массовая доля молочного жира - 14,1% при заявленной норме 15,0%, в сметане ТМ «КАГМА», согласно информации на упаковке, должно быть 15,0% жира, а фактически – 13,5%, – продолжает Владимир Величко.
Кроме того, при проведении потребительской экспертизы особое внимание отводится фальсификации продукции.
– Приятно отметить, что фальсифицированной продукции, в которой молочный жир заменен растительным, не обнаружено, – отмечает Владимир Величко.
Как не попасть впросак
Как выбрать качественный продукт, чтобы насладиться настоящим вкусом сметаны и не навредить собственному здоровью?
Владимир Величко рекомендует, во-первых, особое внимание уделять маркировке продукции. Если на упаковке дата изготовления нанесена нечетко, информацию относительно сроков и условий хранения невозможно идентифицировать, лучше не покупать такой продукт. Не стоит оставлять без внимания и условия хранения – от этого зависит ваше здоровье. Проверяйте срок пригодности -- не следует покупать продукцию с почти исчерпанным сроком хранения. А также не стесняйтесь спрашивать у производителей и реализаторов копии сертификатов соответствия, которые подтверждают право называть продукцию органической.
Эксперты проверили двенадцать образцов
Для проведения потребительской экспертизы продукции в супермаркетах Харькова («Ашан», «Класс», «Рост», «АТБ-Маркет», «Дигма») были закуплены 12 образов сметаны.
Из них шесть образцов изготовлены согласно требованиям национального стандарта ДСТУ 4418:2005 и шесть – по техническим условиям ТУУ 25027034-009-99:
- сметана 15% жира ТМ «Гармония», 350 г, производитель ООО «Лубенский молочный завод»;
- органическая сметана термостатная 20% жира ТМ «Orqanic Milk», 270 г, ООО «ОРГАНИК МИЛК»;
- сметана 21% жира ТМ «Яготинская», 400 г, «Баштанский сырзавод»;
- сметана 15 % жира ТМ «ХУТОРОК», 400 г, ООО « С-ТРАНС»;
- сметана 25% жира ТМ «Добряна», 400 г, филиал «Сумской молочный завод» ДП «Аромат» по заказу ДП «Милкиленд-Украина»;
- сметана 20% жира ТМ «Галичина», 400 г, ЧАО «Галичина»;
- сметана 15% жира ТМ «Белая линия», 350 г, ООО «Молочная компания «МИЛК ЛАЙН» по заказу ООО «Фуд Девелопмент»;
- сметана 20 % жира ТМ «Крестьянская», 350 г, фирма «Люстдорф» в форме общества с ограниченной ответственностью;
- сметана 20% жира ТМ «Заречье», 400 г, ЧАО «Купянский молочноконсервный комбинат»;
- сметана 15% жира ТМ «Волошкове поле», 400 г, ПАО «ЮРИЯ»;
- сметана 20% жира ТМ «Злагода», 400 г, ЧАО «Комбинат «Приднепровский»;
- сметана 15% жира ТМ «КАГМА», 350 г, ЧАО «Кагма».
Маркировка не всегда отвечает требованиям регламента
Экспертам не удалось получить исчерпывающую информацию о продукте на протестированных образцах сметаны.
– Потребитель имеет право получать необходимую и достоверную информацию о продукте для сознательного выбора. И эту информацию он может получить только одним путем – через маркировку продукции, – отмечает Владимир Величко. – Очень важно, чтобы маркировка предоставляла правдивую, полную и своевременную информацию.
По словам специалиста, предприятие может изготовить и отпустить в реализацию качественный продукт, но чрезвычайно важно правильно его хранить. А для этого производитель должен проинформировать потребителя об условиях хранения в полном объеме.
– К сожалению, не все производители дают исчерпывающую информацию об условиях хранения, – замечает Владимир Величко. – Так, на потребительской маркировке сметаны 20%-ной жирности ТМ «Заречье» и 15%-ной жирности ТМ «Волошкове поле» информация относительно условий хранения сметаны является неполной: отсутствует информация об относительной влажности, при которой необходимо хранить продукт. На маркировке 20%-ной сметаны ТМ «Заречье» конечная дата потребления и номер партии нанесены на тексте обязательной информации, которая ни в коем случае не должна затеняться или перекрываться другими надписями или графическими изображениями. Обязательную информацию на маркировке следует располагать в заметном месте так, чтобы она была видимой и несмываемой. Сметана 15%-ной жирности ТМ «ХУТОРОК» не соответствовала требованиям технического регламента относительно правил маркировки пищевых продуктов в части обозначения сроков хранения. Конечная дата потребления обозначена словами «Употребить до…», но при этом рядом не указана фактическая дата потребления и не представлена ссылка в маркировке, где она должна находиться. Кроме того, название продукта должно быть понятным, четким и изложенным в соответствии с нормативным документом. На маркировке сделана надпись «сметана 15% ТМ «ХУТОРОК», т. е. после цифрового обозначения 15% отсутствует слово «жира».
Качество сметаны не улучшается
Подводя итоги потребительской экспертизы, Владимир Величко отметил, что последний раз специалисты предприятия тестировали сметану в 2015 году. Сравнение результатов экспертиз 2015 и 2018 годов не дают возможности сделать вывод об улучшении ситуации на потребительском рынке. Так, в 2015 году из восьми протестированных образцов сметаны пять по разным показателям не соответствовали требованиям нормативной документации и информации, заявленной на этикетке, в том числе три – по микробиологическим показателям, а один образец вообще содержал растительные жиры. В 2018 году семь образцов сметаны из 12 (ТМ «Яготинская», ТМ «Крестьянская», ТМ «Белая линия», ТМ «Гармония», ТМ «Злагода», ТМ «Галичина», ТМ «Orqanic Milk») соответствовали требованиям нормативной документации и информации, заявленной на этикетке. Другие пять протестированных образцов сметаны по разным показателям имели отклонения от нормативов, в том числе три из них – по микробиологическим показателям.