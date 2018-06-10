Здоровье

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Реабилитация после инсульта должна начаться как можно раньше

Реабилитация после инсульта должна начаться как можно раньше
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун развеяла ряд мифов относительно инсульта. Также она рассказала, что необходимо делать, если болезнь все же настигла.
Миф №1. При инсульте нужен покой, человека нельзя перевозить из дома в больницу или из одной больницы в другую.

На самом деле, если у человека произошел инсульт, его надо как можно быстрее доставить в больницу. Если у человека внезапно изменилась речь, перекосилось лицо или начали плохо слушаться рука или нога на одной половине тела, следует немедленно позвонить по телефону 103 и настаивать на доставке в ту больницу, где есть КТ или МРТ.

Миф №2. Если проявления инсульта быстро прошли, дальнейшее лечение не требуется.

Всем людям, которые пережили инсульт, необходимы срочная консультация врача-невролога, специализирующегося на инсульте, и обследования. Это даст возможность понять причину болезни, назначить необходимую профилактику и таким образом уменьшить риск рецидива.

Миф №3. При лечении необходимы капельницы – чем их больше, тем лучше.

Преимущественно капельницы имеют смысл лишь в течение 1-2 суток от начала заболевания. Эффективность и безопасность большинства лекарств, которые часто используются при инсультах в Украине (нейропротекторов, «сосудистых препаратов», антиоксидантов, антигипоксантов), научно не доказана.

Миф №4. Лечение состоит из острого периода и реабилитации через несколько недель.

На самом деле реабилитация при остром инсульте должна начаться через 2-3 дня после поступления в больницу. Чем позже начнется реабилитация, тем меньше будет от нее пользы.

Миф №5. Время лечит. Нарушения, вызванные инсультом (слабость руки или ноги, нарушение речи, двоение и т. п), постепенно исчезнут сами собой.

Мозг человека действительно имеет определенную способность самостоятельно восстанавливаться, и нарушения могут уменьшиться, однако только в течение первых 2-3 недель, и не у каждого пациента.

Для максимального восстановления пациенты со стойкими послеинсультными нарушениями нуждаются в реабилитации.

Миф №6. Инсульт возникает в результате стрессов.

Сегодня специалисты хорошо знают факторы риска инсультов. Это пожилой возраст, нездоровый образ жизни и медицинские проблемы. К факторам образа жизни, повышающих риск инсульта, относятся курение, злоупотребление алкоголем, недостаточная физическая активность (менее 150 минут в неделю) и ожирение. К медицинским проблемам относятся повышенное кровяное давление (главная угроза), сахарный диабет, мерцательная аритмия и высокий холестерин.

Миф №7. Чтобы предотвратить инсульт или «пролечиться» после инсульта, необходимо 1-2 раза в год ложиться в больницу прокапаться или почистить сосуды.

У «прокапывания» нет никаких научно доказанных преимуществ в профилактике инсульта и его не рекомендуют для использования в развитых странах.

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