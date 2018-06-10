Реабилитация после инсульта должна начаться как можно раньше 10 июня 2018 г. Анна Борисова 0 0

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун развеяла ряд мифов относительно инсульта. Также она рассказала, что необходимо делать, если болезнь все же настигла.



Миф №1. При инсульте нужен покой, человека нельзя перевозить из дома в больницу или из одной больницы в другую.



На самом деле, если у человека произошел инсульт, его надо как можно быстрее доставить в больницу. Если у человека внезапно изменилась речь, перекосилось лицо или начали плохо слушаться рука или нога на одной половине тела, следует немедленно позвонить по телефону 103 и настаивать на доставке в ту больницу, где есть КТ или МРТ.



Миф №2. Если проявления инсульта быстро прошли, дальнейшее лечение не требуется.



Всем людям, которые пережили инсульт, необходимы срочная консультация врача-невролога, специализирующегося на инсульте, и обследования. Это даст возможность понять причину болезни, назначить необходимую профилактику и таким образом уменьшить риск рецидива.



Миф №3. При лечении необходимы капельницы – чем их больше, тем лучше.



Преимущественно капельницы имеют смысл лишь в течение 1-2 суток от начала заболевания. Эффективность и безопасность большинства лекарств, которые часто используются при инсультах в Украине (нейропротекторов, «сосудистых препаратов», антиоксидантов, антигипоксантов), научно не доказана.



Миф №4. Лечение состоит из острого периода и реабилитации через несколько недель.



На самом деле реабилитация при остром инсульте должна начаться через 2-3 дня после поступления в больницу. Чем позже начнется реабилитация, тем меньше будет от нее пользы.



Миф №5. Время лечит. Нарушения, вызванные инсультом (слабость руки или ноги, нарушение речи, двоение и т. п), постепенно исчезнут сами собой.



Мозг человека действительно имеет определенную способность самостоятельно восстанавливаться, и нарушения могут уменьшиться, однако только в течение первых 2-3 недель, и не у каждого пациента.



Для максимального восстановления пациенты со стойкими послеинсультными нарушениями нуждаются в реабилитации.



Миф №6. Инсульт возникает в результате стрессов.



Сегодня специалисты хорошо знают факторы риска инсультов. Это пожилой возраст, нездоровый образ жизни и медицинские проблемы. К факторам образа жизни, повышающих риск инсульта, относятся курение, злоупотребление алкоголем, недостаточная физическая активность (менее 150 минут в неделю) и ожирение. К медицинским проблемам относятся повышенное кровяное давление (главная угроза), сахарный диабет, мерцательная аритмия и высокий холестерин.



Миф №7. Чтобы предотвратить инсульт или «пролечиться» после инсульта, необходимо 1-2 раза в год ложиться в больницу прокапаться или почистить сосуды.



У «прокапывания» нет никаких научно доказанных преимуществ в профилактике инсульта и его не рекомендуют для использования в развитых странах.