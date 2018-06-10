Из Харькова открывают два новых авиарейса 10 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Из Харькова открываются два новых авиарейса – в Тбилиси и Батуми. Обслуживать их будет новая грузинская авиакомпания Myway Airlines.



Рейсы Харьков – Тбилиси будут выполняться с 12 июня по вторникам и субботам, вылет из Харькова – в 9:50, прибытие в Тбилиси – в 13:25.



Обратные рейсы Тбилиси – Харьков тоже будут выполняться по вторникам и субботам. Вылет из Тбилиси – в 7:05, прилет в Харьков – в 8:50.



Рейс Харьков – Батуми будет летать с 13 июня по средам и субботам. Вылет из Харькова – в 10:20, прибытие в Батуми – в 13:55.



Обратные рейсы Батуми – Харьков тоже будут выполняться по средам и субботам. Вылет из Батуми – в 7:50, прилет в Харьков – в 9:20.



На обоих маршрутах авиакомпания намерена использовать самолеты Boeing 737-800.