Харьков

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Из Харькова открывают два новых авиарейса

Из Харькова открывают два новых авиарейса
Из Харькова открываются два новых авиарейса – в Тбилиси и Батуми. Обслуживать их будет новая грузинская авиакомпания Myway Airlines.
Рейсы Харьков – Тбилиси будут выполняться с 12 июня по вторникам и субботам, вылет из Харькова – в 9:50, прибытие в Тбилиси – в 13:25.

Обратные рейсы Тбилиси – Харьков тоже будут выполняться по вторникам и субботам. Вылет из Тбилиси – в 7:05, прилет в Харьков – в 8:50.

Рейс Харьков – Батуми будет летать с 13 июня по средам и субботам. Вылет из Харькова – в 10:20, прибытие в Батуми – в 13:55.

Обратные рейсы Батуми – Харьков тоже будут выполняться по средам и субботам. Вылет из Батуми – в 7:50, прилет в Харьков – в 9:20.

На обоих маршрутах авиакомпания намерена использовать самолеты Boeing 737-800.

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