Харьков

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В Харькове почтили память расстрелянных офицеров

В Харькове почтили память расстрелянных офицеров
Семьи польских офицеров, расстрелянных в Харькове весной 1940 года 9 июня почтили память погибших родственников на Мемориале жертвам тоталитаризма в Лесопарке.
В памятном митинге приняли участие вице-премьер-министр Республики Польша Петр Глинский, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, заместитель харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, а также польские военнослужащие и около 80 представителей семей погибших польских офицеров, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

Перед собравшимися выступил вице-премьер-министр Польши Петр Глинский, который напомнил о трагических событиях весны 1940 года и назвал имена расстрелянных и похороненных на харьковском мемориале польских офицеров.

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко отметил, что кроме польских военнослужащих на этом месте покоятся тысячи мирных советских граждан, которые стали жертвами политических репрессий.

– Это место окроплено невинной кровью украинцев и поляков, оно священно для нас и является местом нашей совместной исторической памяти. Расстрелы польских военнопленных проводились без единого суда и следствия. По сути, события в Харькове весной 1940 года можно поставить в один ряд с преступлениями сотрудников НКВД в Катыни. Польша и Украина имеют одинаково тяжелое наследие тоталитарного коммунистического режима. И только совместные мероприятия по почтению памяти жертв тоталитарных репрессий и совместные исследования по всем историческим вопросам помогут избежать этих кровавых страниц истории в будущем, – подчеркнул Павел Розенко.

Вице-мэр Светлана Горбунова-Рубан также отметила, что память о тех страшных трагедиях навсегда останется в сердцах как украинцев, так и поляков.

– Было такое время, которое укладывало этих безвинных людей в могилы. Поэтому место это очень печальное. И то, что на харьковский мемориал приехала польская делегация, делает ей честь. Они помнят о своих земляках, которые были расстреляны в Харькове и здесь похоронены. И призывают нас помнить об этом, – отметила Светлана Горбунова-Рубан.

Представители польской и украинской сторон почтили память погибших земляков минутой молчания. В знак памяти жертв тоталитарных репрессий прозвучал троекратный залп из автоматов польских военнослужащих. Участники митинга возложили цветы к мемориалу с украинский и польской сторон.

После завершения официальной части церемонии священнослужители провели молебен в память о жертвах политических репрессий.
Справка
Мемориал жертвам тоталитаризма открыт в Лесопарке в 2000 году на месте захоронения в конце 1930-х – начале 1940-х годов советских граждан и польских военнопленных  В 1940 году в Харькове было расстреляно около 4 тысячи польских офицеров и 500 мирных польских граждан. Также квартал №6 в Лесопарке стал местом упокоения и тысяч репрессированных и расстрелянных перед войной украинских граждан.

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