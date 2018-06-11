Обзор новостей за 4—10 июня: самое важное в мире, Украине и Харькове за неделю (аудио)

Неделя прошла по-будничному, и даже профессиональный праздник журналистов прошел незаметно. Прикололи только дурацкие «шутки» об очередных «минированиях» в Харькове, которые, впрочем, тоже можно расценивать как будничное явление. Даже не смешно.
Понедельник вышел каким-то международным. Днем польско-украинской дружбы, так сказать. Выяснилось, что в Польше не хватает рабочих рук для сбора клубники. И процентов 40 урожая может остаться неубранным из-за нехватки работников, в частности, из Украины.
Причем, не только урожай клубники, но также вишни и малины, находится под угрозой. Все это из-за изменений в административно-правовых нормах. Работники из Украины очень долго ждут визы, а на основе биометрических паспортов их не впускают в Польшу, поскольку, в оценке Таможенной службы, на основе этих паспортов могут въезжать только туристы. Однако, согласно закону, владельцы этих паспортов также, в течение трех месяцев, могут работать. Поэтому плантаторы обратились к таможенным службам либеральнее относиться к работникам из Украины.
Кстати, параллельно выяснилось, что при всей своей полезности клубника может быть и вредна: людям с проблемами желудочно-кишечного тракта и страдающим гипертонией. Ну и, конечно, важно помнить, что клубника – это достаточно сильный аллерген.
Однако вернемся к международным отношениям. Вот кто точно поедет в Польшу, так это студенты ХПИ. Национальный технический университет подписал два контракта с Варшавской Политехникой: договор о сотрудничестве и договор о двойных дипломах по магистерской программе Mechanical Engineering. И теперь у студентов Харьковского политеха, начиная со второго семестра, есть возможность продолжить свое обучение на факультете автомобилей и рабочих машин в Варшаве, а заодно подготовить и защитить там свою магистерскую научно-исследовательскую работу. Правда, после этого им все равно придется защищать свою работу в родном университете, но это уже мелочи. Тем более, обучение в Варшаве для студентов ХПИ бесплатное.
Там же, в Польше, на 58-м Краковском кинофестивале украинский режиссер Сергей Лозница получил премию Дракон драконов. Сергей Лозница стал 21-м лауреатом, а также самым молодым в истории кинодокументалистом, которого удостоили этой кинопремии.
Стоит отметить, что к концу недели в Харькове побывал вице-премьер Польши Петр Глинский. Польская делегация приняла участие в ряде мероприятий, посвященных памяти жертв коммунистического режима.
Тема международных отношений плавно перетекла на вторник. Авиакомпания Bravo Airways объявила, что с 15 июня запускает регулярные прямые рейсы из Харькова в польский, опять же, Люблин. Причем, по весьма адекватным ценам: 1 700 гривен в эконом-классе. Из аэропорта «Харьков» самолет будет вылетать в 4:15, в аэропорту Люблина приземлится через час.
Да и вообще скоро поездка по ЕС будет занимать полчаса. Ну как скоро? Лет через 30. Согласно стратегии Евросоюза по развитию транспортных коридоров, новая сеть TEN-T соединит 94 порта, 38 аэропортов, а также 15 тыс километров модернизированных скоростных железных дорог к 2050 году. Заживем!
А пока довольствуемся безвизовым режимом, которому аккурат сегодня, 11 июня, исполнился ровно год. За это время возможностью поехать в Шенген без визы воспользовались 500 тысяч украинцев. Особый ажиотаж наблюдался, понятное дело, в первые месяцы действия безвиза – тогда в ЕС ехало до 80 тысяч украинцев в месяц. На апрель нынешнего года этот показатель упал до 26 тысяч. Однако в сезон отпусков пограничники готовятся к новой волне путешественников. Чаще всего туристы из Украины путешествуют в ЕС на самолете, наименее популярны путешествия морем. Своеобразным «окном в Европу» для украинцев остается Польша: именно через ее границу ездит большинство наших граждан; самый маленький поток туристов через словацкую границу.
Тем временем в Харькове побывала Вышеградская четверка. Чрезвычайные и полномочные послы Венгрии, Польши, Чехии и Словакии прибыли в Харьков для подготовки конференции Вышеградской группы, которая пройдет 23 августа. Субрегиональное объединение Вышеградская группа, которая создана взамен Варшавского договора, в сотрудничестве с Украиной ориентируется прежде всего на уровне местного самоуправления. Дипломаты обсудили будущую конференцию Вышеградской группы с участием послов, мэров и других лидеров восточноевропейских стран и Украины.
А надобно заметить, все эти визиты, подготовки и намерения происходили на фоне заминирования в Харькове. 5 июня в 12:10 в полицию поступило информация о том, что в зданиях пяти бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Иванова, Алчевских, Богдана Хмельницкого и Московском проспекте заложена взрывчатка. Впоследствии оказалось, что никакой взрывчатки не было. Но проверить-то надо...
В среду, в День журналиста – словно в тему – посыпались новости из разряда происшествий и криминала. Из Лозовой сообщили: накануне в результате сильных порывов ветра в райцентре попадали деревья, и теперь коммунальщики занимаются ликвидацией последствий стихии.
Следующая новость стала шокирующей: в Чугуеве нашли повешенным активиста-антикоррупционера из поселка Эсхар Николая Бычко. Он был активным членом громады Эсхара и администратором группы «Инициативная молодежь Эсхара», где выкладывал посты о жизни поселка, поднимал вопросы загрязнения местных водоемов. Произошедшее подтвердили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области: «найдено тело мужчины 1994 г.р, на теле нет видимых признаков насильственной смерти. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных раследований по ст.115 (умышленное убийство) с пометкой «самоубийство». Вот эта пометка вызвала очень глубокие сомнения у жителей поселка и у всех, кто знал Николая Бычко.
В четверг с завидной настойчивостью опять поступило сообщение о заминировании и опять аналогичного содержания. Такое впечатление, что какой-то «шутник», обиженный либо на правоохранителей, либо на обитателей офисов, либо вообще на весь свет, запрограммировал месседжер, и тот тупо и послушно посылает одно и то же сообщение каждый день. Такую бы настойчивость – да в нужное место, что называется.
Ну а венцом творенья Верховной Рады стало принятие закона о создании Антикоррупционного суда. В свое время, 1 марта, украинские парламентарии поддержали в первом чтении проект закона «О Высшем антикоррупционном суде» (№7440). После этого ряд международных партнеров Украины выступил с критикой документа и жесткими требованиями к Киеву. В частности, МВФ заявил, что проект противоречит обязательствам Украины. А Всемирный банк выдвинул свои требования, предупредив, что цена вопроса – $800 млн кредитных средств. С критикой в адрес АП выступил и Евросоюз. Там заявили, что Порошенко подал законопроект об Антикоррупционном суде, который противоречит обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии. Это при том, что создание Антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии является одним из условий продолжения сотрудничества Украины и МВФ. Как там оно будет дальше – увидим.
– В результате намокания грунта произошло обрушение подпорной стены в районе жилого дома по улице Краснодарской, 171-е, – сообщил заместитель генерального директора – директор комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Владлен Волков.
С чего бы, опять же, намокнуть грунту? Да все с того же: гнилого харьковского водопровода – вечером 7 июня дала течь магистральная труба. Со всеми вытекающими с водой последствиями. И поутру водопроводчики бросились устранять аварию.
И опять не обошлось без заминирования. Куда ж без него? И это было в четвертый раз! Это ж сколько надо иметь терпения правоохранителям и спасателям? Каждый день выезжать на ложный вызов по одним и тем же адресам, вместо того, чтобы раз и навсегда обезвредить «шутника» вместе с его гаджетами и виджетами. Дабы другим неповадно было.
Выходные, как водится, не стали богатыми на новости. Информация неоперативного характера касалась в основном студентов и абитуриентов. Им предложили поразмышлять над вариантами летней подработки (в том числе и за рубежом) на каникулах и дополнительно разъяснили о новациях при поступлении в заведения высшего образования. Теперь поступить в ЗВО (по старому – ВУЗ) можно по результатам внешнего независимого оценивания 2016, 2017, 2018 годов, а по ряду специальностей вместо творческих конкурсов будут проводиться творческие зачеты; для поступления на бакалавра или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений два конкурсных предмета будут фиксированными (украинский язык и литература, профильный предмет).
Кроме того, ужесточены требования для поступления на отдельные медицинские специальности – требуется не менее 150 баллов по профильным предметам. Каждый абитуриент отныне сможет подать не более семи заявлений (ранее были девять) на бюджет не более чем на четыре специальности.
А еще на выходных харьковчан обрадовали новым авианаправлением. Буквально с 12 июня из Харькова будут летать два новых авиарейса – в Тбилиси и Батуми. Обслуживать их будет новая грузинская авиакомпания Myway Airlines, являющаяся проектом китайской группы Hualing. На обоих маршрутах авиакомпания намерена использовать самолеты Boeing 737-800. Судя по расписанию, это вообще единственный самолет у авиакомпании.
И то хорошо! У некоторых достаточно популярных украинских авиакомпаний вообще своих самолетов нет. И как-то летают!