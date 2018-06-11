Обзор новостей за 4—10 июня: самое важное в мире, Украине и Харькове за неделю (аудио)

Неделя прошла по-будничному, и даже профессиональный праздник журналистов прошел незаметно. Прикололи только дурацкие «шутки» об очередных «минированиях» в Харькове, которые, впрочем, тоже можно расценивать как будничное явление. Даже не смешно.