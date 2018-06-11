Аренда трехкомнатных квартир в Харькове продолжает дешеветь
11 июня 2018 г.
Ирина Канунникова
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Гости Вечернего Харькова
|Почетные Харьковчане
|Фотобанк ВХ
|Блоги
|Справочники ВХ
|Архив ВХ
11 июня 2018 г.
Ирина Канунникова
|
Район
|
Комната, грн
|
1-комнатная квартира, грн
|
2-комнатная квартира, грн
|
3-комнатная квартира, грн
|
Шевченковский
|
2100
|
5000
|
7500
|
6750
|
Основянский
|
2000
|
5000
|
7000
|
6750
|
Московский
|
2000
|
5000
|
6500
|
8000
|
Холодногорский
|
2450
|
4000
|
6000
|
5500
|
Киевский
|
2000
|
4500
|
6000
|
6250
|
Слободской
|
2250
|
4500
|
5500
|
5150
|
Немышлянский
|
2000
|
4000
|
6000
|
5500
|
Индустриальный
|
2000
|
3500
|
5500
|
5000
|
Новобаварский
|
1950
|
3500
|
5200
|
5200
Читайте также:
Выбор читателей
|10 RUB
|4.1706 грн
|100 USD
|2613.64 грн
|100 EUR
|3072.07 грн