Аренда трехкомнатных квартир в Харькове продолжает дешеветь

Район Комната, грн 1-комнатная квартира, грн 2-комнатная квартира, грн 3-комнатная квартира, грн Шевченковский 2100 5000 7500 6750 Основянский 2000 5000 7000 6750 Московский 2000 5000 6500 8000 Холодногорский 2450 4000 6000 5500 Киевский 2000 4500 6000 6250 Слободской 2250 4500 5500 5150 Немышлянский 2000 4000 6000 5500 Индустриальный 2000 3500 5500 5000 Новобаварский 1950 3500 5200 5200

На дворе лето, а значит на рынке недвижимости ожидается сезонное затишье. Поэтому июнь и июль — лучшее время решить квартирный вопрос перед августовской бурей повышения цен от арендодателей.Традиционно самые популярные варианты среди арендаторов — это комнаты, «однушки», «двушки» и «трешки». Эксперты OLX проанализировали объявления за май и назвали среднюю стоимость аренды комнат и однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных квартир по всем районам Харькова.Самыми дорогими районами оказались Шевченковский, Основянский и Московский. В первом цены на аренду за этот год выросли на 15%: аренда комнат здесь стоит порядка 2,1 тыс. грн, 1-комнатной квартиры — 5 тыс., 2-комнатной — 7,5 тыс., а 3-комнатной — 6,75 тыс.«Однушки», «двушки» и «трешки» в Основянском районе в среднем стоят на 30% дороже, чем в прошлом году, (2, 5, 7 и 6,75 тыс. грн соответственно), а жилье в Московском — на 19% (2, 5, 6,5 и 8 тыс. грн.).Рост цен за период май 2017 - май 2018 года в первую очередь коснулся аренды комнат, однокомнатных и двухкомнатных квартир. Во всех районах Харькова стоимость съемных комнат подскочила на 22%. «Однушки» и «двушки» также стали дороже на 24%. Однако подорожание двухкомнатных квартир не коснулось Новобаварского района. Они упали в цене на 6%.Стоимость трехкомнатных квартир для съема также заметно упала. Арендодатели Шевченковского, Холодногорского, Киевского, Слободского и Новобаварского районов сдают их на 21% дешевле, чем в мае 2017 года.Для тех, кто ищет наиболее бюджетные варианты жилья, подойдет Новобаварский район. Именно здесь можно найти комнату или квартиру любой квадратуры по оптимальной цене.Недорогие «двушки» лучше снимать в Новобаварском, Индустриальном и Слободском районах, где стоимость за месяц в среднем будет около 5,4 тыс. грн.А для тех, кто ищет трехкомнатную квартиру подешевле, арендодатели Новобаварского, Индустриального и Слободского районов предложат варианты по средней стоимости 5,1 тыс. грн в месяц.