Харьков

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Аренда трехкомнатных квартир в Харькове продолжает дешеветь

Аренда трехкомнатных квартир в Харькове продолжает дешеветь
Аренда трехкомнатных квартир в Харькове продолжает дешеветь Статус самого бюджетного района для аренды получил Новобаварский, а квартиры в Основянском поднялись в цене на 30%.
На дворе лето, а значит на рынке недвижимости ожидается сезонное затишье. Поэтому июнь и июль — лучшее время решить квартирный вопрос перед августовской бурей повышения цен от арендодателей.

Традиционно самые популярные варианты среди арендаторов — это комнаты, «однушки», «двушки» и «трешки». Эксперты OLX проанализировали объявления за май и назвали среднюю стоимость аренды комнат и однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных квартир по всем районам Харькова.

Самыми дорогими районами оказались Шевченковский, Основянский и Московский. В первом цены на аренду за этот год выросли на 15%: аренда комнат здесь стоит порядка 2,1 тыс. грн, 1-комнатной квартиры — 5 тыс., 2-комнатной — 7,5 тыс., а 3-комнатной — 6,75 тыс.

«Однушки», «двушки» и «трешки» в Основянском районе в среднем стоят на 30% дороже, чем в прошлом году, (2, 5, 7 и 6,75 тыс. грн соответственно), а жилье в Московском — на 19% (2, 5, 6,5 и 8 тыс. грн.).

Рост цен за период май 2017 - май 2018 года в первую очередь коснулся аренды комнат, однокомнатных и двухкомнатных квартир. Во всех районах Харькова стоимость съемных комнат подскочила на 22%. «Однушки» и «двушки» также стали дороже на 24%. Однако подорожание двухкомнатных квартир не коснулось Новобаварского района. Они упали в цене на 6%.

Стоимость трехкомнатных квартир для съема также заметно упала. Арендодатели Шевченковского, Холодногорского, Киевского, Слободского и Новобаварского районов сдают их на 21% дешевле, чем в мае 2017 года.

Для тех, кто ищет наиболее бюджетные варианты жилья, подойдет Новобаварский район. Именно здесь можно найти комнату или квартиру любой квадратуры по оптимальной цене.

Недорогие «двушки» лучше снимать в Новобаварском, Индустриальном и Слободском районах, где стоимость за месяц в среднем будет около 5,4 тыс. грн.

А для тех, кто ищет трехкомнатную квартиру подешевле, арендодатели Новобаварского, Индустриального и Слободского районов предложат варианты по средней стоимости 5,1 тыс. грн в месяц.

Район

Комната, грн

1-комнатная квартира, грн

2-комнатная квартира, грн

3-комнатная квартира, грн

Шевченковский

2100

5000

7500

6750

Основянский

2000

5000

7000

6750

Московский

2000

5000

6500

8000

Холодногорский

2450

4000

6000

5500

Киевский

2000

4500

6000

6250

Слободской

2250

4500

5500

5150

Немышлянский

2000

4000

6000

5500

Индустриальный

2000

3500

5500

5000

Новобаварский

1950

3500

5200

5200

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