В поселке возле Харькова сгорело кафе 11 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Сообщение о пожаре в кафе в поселке Солоницевка Дергачевского района поступило 9 июня в 3:16.

Как сообщили в Главном управлении Госслужбы по ЧС Украины в Харьковской области, к месту происшествия прибыло 6 отделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах в составе 30 спасателей.



Огнем полностью был охвачен периметр здания кафе на площади около 700 м². Горели внутренние деревянные конструкции, мебель и крыша.



В 4:40 пожар был локализован, в 5:30 – полностью ликвидирован.



По предварительным данным, причиной пожара стало занесение открытого источника огня извне. Жертв и пострадавших нет.