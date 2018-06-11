Происшествия

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В поселке возле Харькова сгорело кафе

В поселке возле Харькова сгорело кафе
Сообщение о пожаре в кафе в поселке Солоницевка Дергачевского района поступило 9 июня в 3:16.
Как сообщили в Главном управлении Госслужбы по ЧС Украины в Харьковской области, к месту происшествия прибыло 6 отделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах в составе 30 спасателей.

Огнем полностью был охвачен периметр здания кафе на площади около 700 м². Горели внутренние деревянные конструкции, мебель и крыша.

В 4:40 пожар был локализован, в 5:30 – полностью ликвидирован.

По предварительным данным, причиной пожара стало занесение открытого источника огня извне. Жертв и пострадавших нет.

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