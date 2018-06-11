Харьков

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Кого в Харькове оставили без воды: адреса

Кого в Харькове оставили без воды: адреса
11 июня в части домов Харькова прекращено водоснабжение.
Как сообщает КП «Харьководоканал», это связано с ремонтно-профилактическими работами на локальных объектах.

Индустриальный район:
ул. Роганская, 89-в (п. №1, стояк), пер. Северный, 5 (п. №4, спаренный стояк) до 17:00 11.06.18 г.; пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 14 (п. №1, подъезд), ул. 12 Апреля, 32 (п. №1, стояк) до 20:00 11.06.18 г.

Киевский район:
ул. Астрономическая, 13 (п. №2, стояк), ул. Леся Сердюка, 48/2 (п. №9, подъезд) до 17:00 11.06.18 г.; ул. Шишковская, 16 (п. №1, стояк) до 20:00 11.06.18 г.

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 107 (п. №8, стояк), пр. Тракторостроителей, 67 (п. №6, стояк), ул. Бучмы (Уборевича), 36 (п. №2, стояк), ул. Академика Павлова, 146 (п. №2, стояк) до 20:00 11.06.18 г.

Новобаварский район:
ул. Некрасова (ч/с), ул. Щигровская (ч/с) до 20:00 11.06.18 г.

Основянский район:
пр. Гагарина, 54 (п. №1, стояк), пр. Гагарина, 62 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 11.06.18 г.

Холодногорский район:
ул. Волонтерская (Социалистическая), 70 (п. №2, стояк), ул. Инициативная, 4 (п. №9, стояк), ул. Игоря Муратова (Тинякова), 28 (п. №4) до 20:00 11.06.18 г.

Шевченковский район:
ул. Клочковская, 16, пр. Науки (Ленина), 41/43 (п. №8, спаренный стояк), въезд Тринклера, 7 (п. №2) до 20:00 11.06.18 г.; ул. 23 Августа, 79 (п. №1, стояк) до 17:00 11.06.18 г., пр. Победы, 47, 53 до 20:00 12.06.18 г.

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