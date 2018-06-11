Здоровье

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В Изюме на Харьковщине отремонтируют роддом

В Изюме на Харьковщине отремонтируют роддом
В центральной городской больнице Изюма продолжается реконструкция.
Ремонт здесь не проводили 42 года, сообщили в ХОГА.

В 2017 году в Изюмской больнице провели большой объем работ: заменили кровлю главного здания, установили энергосберегающие окна и двери, утеплили фасад, заменили внутренние коммуникации и провели ремонты на 2-м и 4-м этажах. Работы продолжаются на неотремонтированных прошлом году этажах здания, где расположился стационар больницы. Здесь уже заменили внутренние инженерные сети, идет подготовка к реконструкции крыши над операционным блоком и выполнению отделочных внутренних работ. В течение года планируют также привести в порядок балконы здания, завершить реконструкцию вентиляции, капитально отремонтировать лифты, установить автоматическую пожарную сигнализацию и так далее.

После ремонта в здании стационара начнется работа в инфекционном отделении и роддоме.

В здании инфекционного отделения заменят окна и двери на энергосберегающие, также капитально отремонтируют кровлю и приведут в порядок фасад. Эти работы финансируются из областного бюджета.

С помощью Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ) отремонтируют роддом городской больницы – здесь заменят окна и двери, а также реконструируют кровлю. Работы на обоих объектах планируют начать уже в этом месяце.
Справка
В течение 2017 года в Изюмской ЦГБ прошли стационарное лечение 7045 больных, в том числе 218 переселенцев. Лечение в ЦГБ осуществляется по следующим специальностям: терапия, кардиология, неврология, педиатрия, офтальмология, хирургия, отоларингология, травматология, интенсивная терапия, неотложная помощь.

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