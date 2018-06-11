В Изюме на Харьковщине отремонтируют роддом

В центральной городской больнице Изюма продолжается реконструкция.

Справка

В течение 2017 года в Изюмской ЦГБ прошли стационарное лечение 7045 больных, в том числе 218 переселенцев. Лечение в ЦГБ осуществляется по следующим специальностям: терапия, кардиология, неврология, педиатрия, офтальмология, хирургия, отоларингология, травматология, интенсивная терапия, неотложная помощь.