В Харькове будут судить школьную грабительницу

Харьковская местная прокуратура №1 направила в Ленинский районный суд Харькова обвинительный акт по факту ряда грабежей относительно 40-летней харьковчанки.
Как сообщили в областной прокуратуре, в ходе досудебного расследования установлено, что в течение января-марта текущего года злоумышленница снимала с детей золотые цепочки. Ее жертвами стали три девочки – 6, 8 и 9 лет.
Своих жертв женщина находила в учебных заведениях Холодногорского района и рядом с ними. В одном случае злоумышленница подошла к девочке и попросила снять цепочку, чтобы ближе рассмотреть. Еще в двух – самостоятельно сняла украшения. Как только золото попадало в руки женщины – она убегала.
Злоумышленница уже имел судимость за совершение аналогичных преступлений. Сейчас по требованию прокуратуры подозреваемый находится под стражей. Максимальная санкция статьи предусматривает 6 лет лишения свободы.