В Харькове будут судить школьную грабительницу 11 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Харьковская местная прокуратура №1 направила в Ленинский районный суд Харькова обвинительный акт по факту ряда грабежей относительно 40-летней харьковчанки.

Как сообщили в областной прокуратуре, в ходе досудебного расследования установлено, что в течение января-марта текущего года злоумышленница снимала с детей золотые цепочки. Ее жертвами стали три девочки – 6, 8 и 9 лет.



Своих жертв женщина находила в учебных заведениях Холодногорского района и рядом с ними. В одном случае злоумышленница подошла к девочке и попросила снять цепочку, чтобы ближе рассмотреть. Еще в двух – самостоятельно сняла украшения. Как только золото попадало в руки женщины – она ​​убегала.



Злоумышленница уже имел судимость за совершение аналогичных преступлений. Сейчас по требованию прокуратуры подозреваемый находится под стражей. Максимальная санкция статьи предусматривает 6 лет лишения свободы.