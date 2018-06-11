SkyUp получил бессрочные права на полеты из Харькова 11 июня 2018 г. источник 0 0

Комиссия Госавиаслужбы удовлетворила заявки украинского лоукостера SkyUp на получение прав на полеты по 55 регулярным и чартерным маршрутам.