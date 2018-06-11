Харьков

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SkyUp получил бессрочные права на полеты из Харькова

SkyUp получил бессрочные права на полеты из Харькова
Комиссия Госавиаслужбы удовлетворила заявки украинского лоукостера SkyUp на получение прав на полеты по 55 регулярным и чартерным маршрутам.
Украинскому лоукостеру предоставят права на полеты по внутренним регулярным маршрутам из Киева, Львова и Харькова в Одессу на неограниченный период.

Также комиссия одобрила заявки SkyUp на полеты по международным регулярным маршрутам из Киева в Барселону, Ларнаку, Римини, Аликанте, Пальма-де-Майорки, Батуми, Бургаса, Варны, Тенерифе, Тираны; из Харькова в Барселону, Ларнаку, Римини и Бургас; из Львова в Барселону и Ларнаки, из Запорожья в Барселону, а также из Одессы в Барселону, Римини, Ларнаки. Права предоставятся без ограничения срока действия.

Напомним, из Харькова открываются два новых авиарейса – в Тбилиси и Батуми.

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