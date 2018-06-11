SkyUp получил бессрочные права на полеты из Харькова

Украинскому лоукостеру предоставят права на полеты по внутренним регулярным маршрутам из Киева, Львова и Харькова в Одессу
на неограниченный период.
Также комиссия одобрила заявки SkyUp на полеты по международным регулярным маршрутам из Киева в Барселону, Ларнаку, Римини, Аликанте, Пальма-де-Майорки, Батуми, Бургаса, Варны, Тенерифе, Тираны; из Харькова в Барселону, Ларнаку, Римини и Бургас;
из Львова в Барселону и Ларнаки, из Запорожья в Барселону, а также из Одессы в Барселону, Римини, Ларнаки. Права предоставятся без ограничения срока действия.
Напомним, из Харькова открываются два новых авиарейса
– в Тбилиси и Батуми.