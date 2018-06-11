На сколько вырастут пенсии в Украине

Пенсионный фонд планирует с 1 июля провести два перерасчета пенсий для украинцев.
Перерасчет выплат будет проведен, поскольку изменятся социальные стандарты, говорится на сайте ПФ.
– Изменится минимальная пенсия. Также изменится и максимальная пенсия, которая определяется на уровне 10 прожиточных минимумов, и пенсия донорам, – заявила директор департамента пенсионного обеспечения Елена Охрименко.
Июльское повышение пенсий повлияет на украинцев, размер пенсий которых составляет от 1373 до 1434 гривен. Прибавка для них составит от 1 до 61 гривни.
Следующий перерасчет выплат будет проведен в декабре. В частности, в конце текущего года минимальная пенсия увеличится до 1497 гривен.