На сколько вырастут пенсии в Украине 11 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Пенсионный фонд планирует с 1 июля провести два перерасчета пенсий для украинцев.

Перерасчет выплат будет проведен, поскольку изменятся социальные стандарты, говорится на сайте ПФ.



– Изменится минимальная пенсия. Также изменится и максимальная пенсия, которая определяется на уровне 10 прожиточных минимумов, и пенсия донорам, – заявила директор департамента пенсионного обеспечения Елена Охрименко.



Июльское повышение пенсий повлияет на украинцев, размер пенсий которых составляет от 1373 до 1434 гривен. Прибавка для них составит от 1 до 61 гривни.



Следующий перерасчет выплат будет проведен в декабре. В частности, в конце текущего года минимальная пенсия увеличится до 1497 гривен.