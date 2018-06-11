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Сборная Украины потеряла шансы на Евро-2019

Сборная Украины потеряла шансы на Евро-2019
Уступив во Львове сборной Дании – 1:5 в очередном матче отборочного турнира чемпионата Европы-2019, женская национальная сборная Украины по футболу практически лишилась шансов на выход в финальную часть.
В составе украинской команды в этом матче на поле выходили пять футболисток двух харьковских клубов. Дарья Апанащенко с капитанской повязкой на рукаве и Ольга Овдийчук из «Жилстроя-1», а также Ирина Василюк из «Жилстроя-2» провели на поле все 90 минут, а одноклубницы Василюк Вероника Андрухив и Яна Калинина вышли на замену в середине второго тайма. Уже на 6-й минуте Налим вывела вперед гостей – 0:1, а на 33-й Хардер увеличила разрыв – 0:2. С таким счетом закончился первый тайм, а после перерыва неприятности для украинских футболисток продолжились. На 52-й минуте Налим оформила «дубль», реализовав пенальти, – 0:3. Могла датчанка сделать и «хет-трик», но забить еще один пенальти на 75-й минуте не смогла. На 81-й минуте С. Троэльсгор довела счет до 0:4, и только после этого Овдийчук на третьей компенсированной минуте провела единственный ответный мяч – 1:4. Но и это было еще не все: на пятой компенсированной минуте С. Троэльсгор также оформила «дубль» и установила окончательный результат этой встречи – 1:5 в пользу сборной Дании.

– Это самая худшая в тактическом плане игра за два с половиной года моей работы с командой, поскольку произошло нарушение всех тактических построений, которые мы тренировали на протяжении последнего времени. Была нарушена компактность между линиями, пространство и время были не за нами. Поэтому соперник, имея более классных игроков и более качественное техническое исполнение, использовал свои возможности, – так прокомментировал исход игры главный тренер сборной Украины Владимир Рева.

После этого матча турнирное положение в нашей группе обрело следующий вид: Швеция – 15 очков (5 игр), Дания (5), Украина – 7 (5), Венгрия – 4 (6), Хорватия – 2 (7). Сегодня, 12 июня, там же, на «Арене Львов» украинская сборная сыграет со шведками.

Тем  временем приятная новость пришла из штаб-квартиры УЕФА. Эта организация утвердила Харьков для проведения матчей домашнего группового этапа Лиги чемпионов с участием «Жилстроя-1». Пройдет он в августе. Всего в женской Лиге чемпионов в новом сезоне выступят 60 команд, и 40 из них пройдут через сито группового раунда. Харьковчанки находятся во второй корзине, и при жеребьевке получат соперников из первой, третьей и четвертой корзин.

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