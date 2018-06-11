Происшествия

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В Дергачах собаки напали на человека: видео-факт

В Дергачах собаки напали на человека: видео-факт
Сообщение о нападении собак на человека в Дергачах поступило в полицию 7 июня в 18:48.
Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, на место выезжала группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

В результате происшествия 28-летний местный житель получил повреждения верхних и нижних конечностей. В настоящее время мужчина находится в Харьковской областной клинической больнице, состояние его здоровья удовлетворительное.

Полицейские установили, что владельцем собак является 36-летний житель города, который в момент происшествия отсутствовал по месту жительства.

Информация о происшествии внесена в журнал Единого учета заявлений и сообщений Дергачевского отдела полиции.

Владельца собак привлекли к административной ответственности по ч.2 ст. 154 (нарушение правил содержания собак и кошек) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В настоящее время решается вопрос об изъятии животных у правонарушителя для проведения необходимых экспертиз.

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