В Дергачах собаки напали на человека: видео-факт 11 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Сообщение о нападении собак на человека в Дергачах поступило в полицию 7 июня в 18:48.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, на место выезжала группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.



В результате происшествия 28-летний местный житель получил повреждения верхних и нижних конечностей. В настоящее время мужчина находится в Харьковской областной клинической больнице, состояние его здоровья удовлетворительное.



Полицейские установили, что владельцем собак является 36-летний житель города, который в момент происшествия отсутствовал по месту жительства.



Информация о происшествии внесена в журнал Единого учета заявлений и сообщений Дергачевского отдела полиции.



Владельца собак привлекли к административной ответственности по ч.2 ст. 154 (нарушение правил содержания собак и кошек) Кодекса Украины об административных правонарушениях.



В настоящее время решается вопрос об изъятии животных у правонарушителя для проведения необходимых экспертиз.

