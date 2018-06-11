Харьковчане ушли служить в армию по контракту

800 жителей Харьковской области с начала года пошли служить в армию по контракту.

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В 2017-м году 2 100 жителей области добровольно пополнили ряды военнослужащих-контрактников, в 2016-м – 3 300.

По данным Регионального центра Минобороны в Харькове, уже третий год подряд регион входит в тройку лидеров среди областей Украины. 65 новобранцев – девушки.Военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата полковник Юрий Калгушкин также сообщил, что в июне проходит призыв на службу офицеров-запаса из числа выпускников военных кафедр.– Уже через неделю мы направим 42 человека служить на офицерских должностях на 18 месяцев. Первые 90 дней они проведут в военно-учебных заведениях, а затем их будут распределять по воинским частям. В район боевых действий на Донбассе их, так же как и солдат-срочников, направлять не будут, – разъяснил Юрий Калгушкин.