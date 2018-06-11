Происшествия

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В Харькове на девушку напали возле подъезда

В Харькове на девушку напали возле подъезда
Полиция задержала 36-летнего гражданина, который напал на женщину у подъезда жилого дома.
О происшествии сообщила 32-летняя девушка. Она рассказала, что ночью неизвестный мужчина у подъезда дома завладел ее сумкой, в которой находился мобильный телефон и деньги.

При проведении розыскных мероприятий оперативники Основянского отдела полиции совместно с патрульными полицейскими задержали 36-летнего гражданина, который обоснованно подозревается в совершении грабежа.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Ему грозит наказание до 6 лет лишения свободы, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

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