В Харькове на девушку напали возле подъезда 11 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Полиция задержала 36-летнего гражданина, который напал на женщину у подъезда жилого дома.

О происшествии сообщила 32-летняя девушка. Она рассказала, что ночью неизвестный мужчина у подъезда дома завладел ее сумкой, в которой находился мобильный телефон и деньги.



При проведении розыскных мероприятий оперативники Основянского отдела полиции совместно с патрульными полицейскими задержали 36-летнего гражданина, который обоснованно подозревается в совершении грабежа.



По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Ему грозит наказание до 6 лет лишения свободы, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.