«Игре престолов» заказали приквел
11 июня 2018 г.
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11 июня 2018 г.
Уточняется, что у проекта пока нет названия. Приквел расскажет о событиях за тысячи лет до оригинальной саги. «Это будет история о падении мира из золотого века героев в самые темные времена, от ужасающих секретов истории Вестероса до истинного происхождения белых ходоков, от загадок Востока до легенды Старков — и это не та история, о который мы думаем, что знаем все», — утверждает телеканал.
Дата выхода не называется, однако в 2017 году представитель телеканала Кейси Блойс сообщал, что приквел, если будет утвержден, выйдет на экраны не ранее чем через год после финала «Игры престолов».
«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Седьмой сезон завершился 28 августа 2017-го, последний показанный эпизод установил рекорд среди сериалов по просмотрам. В феврале в сеть утекли спойлеры финала киносаги — интернет-пользователь снял видео со съемок сериала.
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