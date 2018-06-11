«Игре престолов» заказали приквел

Телеканал HBO заказал пилотную серию приквела саги «Игра престолов».

Уточняется, что у проекта пока нет названия. Приквел расскажет о событиях за тысячи лет до оригинальной саги. «Это будет история о падении мира из золотого века героев в самые темные времена, от ужасающих секретов истории Вестероса до истинного происхождения белых ходоков, от загадок Востока до легенды Старков — и это не та история, о который мы думаем, что знаем все», — утверждает телеканал.



В качестве исполнительного продюсера выступит Джейн Голдман, которая также является автором сценария совместно с Джорджем Р. Р. Мартином.

Дата выхода не называется, однако в 2017 году представитель телеканала Кейси Блойс сообщал, что приквел, если будет утвержден, выйдет на экраны не ранее чем через год после финала «Игры престолов».

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Седьмой сезон завершился 28 августа 2017-го, последний показанный эпизод установил рекорд среди сериалов по просмотрам. В феврале в сеть утекли спойлеры финала киносаги — интернет-пользователь снял видео со съемок сериала.