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«Игре престолов» заказали приквел

«Игре престолов» заказали приквел
Телеканал HBO заказал пилотную серию приквела саги «Игра престолов».

Уточняется, что у проекта пока нет названия. Приквел расскажет о событиях за тысячи лет до оригинальной саги. «Это будет история о падении мира из золотого века героев в самые темные времена, от ужасающих секретов истории Вестероса до истинного происхождения белых ходоков, от загадок Востока до легенды Старков — и это не та история, о который мы думаем, что знаем все», — утверждает телеканал.

Дата выхода не называется, однако в 2017 году представитель телеканала Кейси Блойс сообщал, что приквел, если будет утвержден, выйдет на экраны не ранее чем через год после финала «Игры престолов».

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Седьмой сезон завершился 28 августа 2017-го, последний показанный эпизод установил рекорд среди сериалов по просмотрам. В феврале в сеть утекли спойлеры финала киносаги — интернет-пользователь снял видео со съемок сериала.

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