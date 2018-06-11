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Ограбление в Харькове: на Сумской «вынесли» ювелирный магазин

Ограбление в Харькове: на Сумской «вынесли» ювелирный магазин
Кража из магазина часов и ювелирных украшений произошла на ул.Сумской, 73/75 в Харькове 11 июня около 3:00.
Эту информацию подтвердили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Как удалось выяснить ИА SQ из собственных источников, грабителей было несколько, они взломали дверь и вынесли дорогие часы и золотые украшения буквально за несколько минут. Сумма ущерба устанавливается. По предварительным данным, речь идет о десятках миллионов гривен.

Открыто уголовное производство по ч.5 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой). За совершение подобного преступление грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

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